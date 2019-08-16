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Алена Делона "поховали" живцем: що трапилося з колишнім красенем

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У п'ятницю, 16 серпня в пошуку Google раптово злетів запит на фразу "Ален Делон помер".

Справа в тому, що в червні він переніс інсульт і був госпіталізований з сильними головними болями в Парижі, де йому провели операцію.

Ален Делон

Ален Делон

Після цього дочка Делона Аннушка розповіла про стан батька. Це сталося на початку серпня, коли здоров'я актора вже стабілізувалося.

Алена Делона "поховали" живцем: що трапилося з колишнім красенем

"Моєму батькові дуже пощастило, і все тепер проходить нормально. І це не випадково, адже він за характером – людина-переможець. Ален Делон дякує свою публіку і своїх друзів за все ті численні послання любові та підтримки, які вони йому направили і які дозволяють йому просуватися вперед", – розповідала вона.

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Публікація від Alain Delon (@ alaindelon.official)

Тоді Аннушка пояснила, що у батька інсульт супроводжувався крововиливом і скупченням крові під внутрішньочерепному просторі. А син артиста розповідав, що життєві функції не постраждали.

За даними видання Оfigenno, ще в січні минулого року актор дав інтерв'ю, що було присвячено 60-річчю кар'єри. Тоді він "буквально підвів підсумки прожитих років", згадав давно минулих друзів і родину. Він тоді заявив, що більше не отримує задоволення від життя.

"Життя мені більше нічого не приносить. Я вже все бачив, все пережив. Але головне, я ненавиджу цю епоху, мене від неї нудить", – говорив він.

Похмурі слова актора схвилювали тоді родичів, і вже після цього Делон переніс інсульт. Однак буквально через тиждень в мережі з'явився знімок актора, який пішов на поправку. У реанімації він провів близько трьох тижнів, після чого повернувся до Швейцарії, де проживає останні роки як громадянин. Ніяких підтверджень про смерть або нове погіршення стану в мережі немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Делону провели термінову операцію на стегнової артерії через сильний біль в спині і нозі в 2017 році. Актор добре переніс процедуру і досить швидко оговтався.

14 червня 2019 року низка ЗМІ поширила інформацію, що Делон переніс інсульт.

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Особа
Ален Делон
Теги
фейки шоу-бизнес смерть пропаганда
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