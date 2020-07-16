Актриса з "Ксена: принцеса-воїн" і "Робокоп-2" померла напередодні дня народження

Галин Горгію померла за день до 56-річчя. факти

У Лос-Анджелесі, США, за день до свого 56-річчя померла американська актриса і танцівниця Галін Горг.

Причиною смерті став рак. За словами сестри акторки, злоякісне захворювання поширилося по всьому тілу Галін, захопивши легені, пише The Mirror.

Коли її стан погіршився, жінку госпіталізували в онкологічну клініку. Лікарі відразу озвучили трагічний прогноз, через кілька днів Горг померла.

Галін Горг Апостроф

Відзначимо, пік кар'єри Галін Горг припав на 1990-і роки, вона була відома за ролями у фільмі "Робокоп 2", "На гребені хвилі", а також за серіалами "Принц з Беверлі-Хіллз", "Ксена: принцеса-воїн", "Твін Пікс".

Галін Горг у фільмі "Робокоп-2" Факти

Галін Горг і Вілл Сміт в серіалі "Принц з Беверлі-Хіллз" 1k.com.ua

Галін Горг в серіалі "Ксена: принцеса-воїн" Факти

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