Актриса Тетяна Лазарєва зізналася, що невиліковно хвора

51-річна телеведуча і актриса Тетяна Лазарєва зізналася, що страждає на виразковий коліт - запальним захворюванням кишечника (ЗЗК). Симптоми цієї хвороби значно знижують якість життя: людина живе з болем в животі, діареєю, анемією, втратою ваги і апетиту, слабкістю, проблемами зі шкірою, повідомляє "Вечірня Москва" .

"Діагноз виразковий коліт мені поставили в 2014 році. Зараз я розумію, що не потрібно соромитися цієї хвороби. Проблема нікуди не зникне, якщо робити вигляд, що її немає", - говорить актриса.

Вилікувати ЗЗК не можна, але можна полегшити симптоми і вивести хворого в тривалу ремісію. Велику роль відіграють правильно підібране лікування і своєчасне звернення до лікаря.

"Коли людині ставлять діагноз, про який ні він, ні його оточення ніколи не чули, може здатися, що крім нього ніхто не хворіє і він один в цілому світі. Це дуже важко емоційно. Саме тому я вирішила розповісти про свою хворобу публічно: нехай інші пацієнти знають, що вони не одні зі своєю бідою ", - зізналася Лазарєва.

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