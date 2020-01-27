Актриса Наталія Андрейченко зникла в Мексиці: що відомо

Радянська і російська актриса Наталія Андрейченко, яка зіграла культову роль няні в фільмі про Мері Поппінс, зникла в Мексиці.

Про це повідомив на сторінці артистки в Instagram її PR-директор Ян Трунцев.

Наталія Андрейченко dietwink.com

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Так, за словами Трунцева, Андрейченко вже більше доби не виходить на зв'язок.

"У суботу вона була в гостях у подруги Марет в Канкуні, поїхала о 3 годині дня, сказавши про погане самопочуття і втому, її хилило на сон... (в останні дні у неї йшла напружена підготовка до запуску одного проекту). Після того , як вона сіла в машину, більше не виходила на зв'язок ... Їхати їй близько години за кермом", – пише PR-директор.

"Я особисто дзвоню і пишу Наталії, дзвінки не проходять ні на російський номер, ні на американський. На даний момент ми намагаємося зв'язатися з її сином і дізнатися хоч щось. Ми всі дуже переживаємо, щоб нічого не сталося", – додав Трунцев .

Наталія Андрейченко Instagram @natalya_andreychenko

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Наталія Андрейченко розповіла подробиці про те, як в юності стала жертвою зґвалтування. В інтерв'ю актриса пригадала, як в 18 років поверталася після репетиції на таксі. Але водій раптово повернув зі шляху, після чого накинувся на дівчину.

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