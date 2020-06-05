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5 червня • оновлено в 18:20
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Актриса "Квартал 95" Кравець стала зіркою кліпу Бабкіна "Спалах": дивитися відео онлайн

1.3т
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Український співак Сергій Бабкін разом з актрисою студії "Квартал-95" Оленою Кравець представили спільний кліп на пісню "Спалах".

Ролик став першим в житті обох артистів творчим експериментом. Відео опубліковане на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Ідея створити таку колаборацію виникла у артиста під час написання пісні. Сергій вирішив додати до неї жіночий погляд і запропонував Олені написати свою частину треку. Актриса стала автором речитативу. Таким чином в співавторстві артисти створили "Спалах", поділившись особистими історіями.

Сергій Бабкін та Олена Кравець

Сергій Бабкін та Олена Кравець

Пресслужба YULA

"Спалах" – це моя особиста історія кохання, моє розуміння того, як воно зароджується. Це спалах, який відбувається один раз в житті. А Олена додала жіночий погляд в мою чоловічу історію. У всій її прозі є якась згода, власне розуміння того, про що я говорю. Я знав, що Олена знайома з моєю творчістю, посилом, він їй близький", – поділився своїми враженнями Сергій Бабкін.

У свою чергу, зірка кліпу Олена Кравець зазначила, що побоювалася розчарувати артиста. Вона вказала, що щаслива від того, що їй випав шанс спробувати себе в новому амплуа.

Олена Кравець та Сергій бабину

Олена Кравець та Сергій бабину

Пресслужба YULA

"Для мене робота з Сергієм стала і неймовірним задоволенням, подарунком долі і, в той же час, свого роду викликом, адже потрібно було постаратися. Не хотілося його розчарувати... Навіть уві сні я не могла уявити, що коли-небудь мені випаде такий шанс – попрацювати над створенням пісні разом з людиною, чию творчість і чий талант я ціную багато років. Спасибі тобі, світе, я щаслива!" – зазначила Кравець.

Також актриса "Кварталу" додала, що зйомки в кліпі Бабкіна стали для неї "новою точкою відліку".

Кліп "Спалах"

Кліп "Спалах"

Скріншот відео (YouTube)

"Для мене "Спалах" – це осяяння, іскра, точка відліку, початок створення всього, чого не існувало до цього моменту... Щось дуже важливе, містичне і божественне одночасно", – підсумувала Олена.

Користувачі мережі активно відреагували на прем'єру кліпу. Всього за кілька годин його подивилися більше 70 тисяч фанатів. Багато з них відзначили, що експеримент артистів вдався.

Актриса "Квартал 95" Кравець стала зіркою кліпу Бабкіна "Спалах"

Актриса "Квартал 95" Кравець стала зіркою кліпу Бабкіна "Спалах"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Кравець вразила мережу зворушливим фото зі своїми молодшими дітьми – близнюками Катею і Ванею.

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Автор
Єва Романова
Особи
Сергій Бабкін Олена Кравець
Місце
Україна
Теги
Квартал 95 шоу шоу-бизнес
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