Актриса "Квартал 95" Кравець стала зіркою кліпу Бабкіна "Спалах": дивитися відео онлайн

Український співак Сергій Бабкін разом з актрисою студії "Квартал-95" Оленою Кравець представили спільний кліп на пісню "Спалах".

Ролик став першим в житті обох артистів творчим експериментом. Відео опубліковане на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Ідея створити таку колаборацію виникла у артиста під час написання пісні. Сергій вирішив додати до неї жіночий погляд і запропонував Олені написати свою частину треку. Актриса стала автором речитативу. Таким чином в співавторстві артисти створили "Спалах", поділившись особистими історіями.

Сергій Бабкін та Олена Кравець Пресслужба YULA

"Спалах" – це моя особиста історія кохання, моє розуміння того, як воно зароджується. Це спалах, який відбувається один раз в житті. А Олена додала жіночий погляд в мою чоловічу історію. У всій її прозі є якась згода, власне розуміння того, про що я говорю. Я знав, що Олена знайома з моєю творчістю, посилом, він їй близький", – поділився своїми враженнями Сергій Бабкін.

У свою чергу, зірка кліпу Олена Кравець зазначила, що побоювалася розчарувати артиста. Вона вказала, що щаслива від того, що їй випав шанс спробувати себе в новому амплуа.

Олена Кравець та Сергій бабину Пресслужба YULA

"Для мене робота з Сергієм стала і неймовірним задоволенням, подарунком долі і, в той же час, свого роду викликом, адже потрібно було постаратися. Не хотілося його розчарувати... Навіть уві сні я не могла уявити, що коли-небудь мені випаде такий шанс – попрацювати над створенням пісні разом з людиною, чию творчість і чий талант я ціную багато років. Спасибі тобі, світе, я щаслива!" – зазначила Кравець.

Також актриса "Кварталу" додала, що зйомки в кліпі Бабкіна стали для неї "новою точкою відліку".

Кліп "Спалах" Скріншот відео (YouTube)

"Для мене "Спалах" – це осяяння, іскра, точка відліку, початок створення всього, чого не існувало до цього моменту... Щось дуже важливе, містичне і божественне одночасно", – підсумувала Олена.

Користувачі мережі активно відреагували на прем'єру кліпу. Всього за кілька годин його подивилися більше 70 тисяч фанатів. Багато з них відзначили, що експеримент артистів вдався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Кравець вразила мережу зворушливим фото зі своїми молодшими дітьми – близнюками Катею і Ванею.

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