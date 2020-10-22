Актору Єфремову пом'якшили вирок

Російському актору Михайлу Єфремову, який скоїв смертельну ДТП у центрі Москви, пом'якшили вирок. Тепер артист відсидить 7,5 років колонії загального режиму замість обіцяних 8-ми.

Про це повідомив кореспондент видання "Известия". У ході розгляду скарги захисту Єфремову прокуратура Москви та родичі загиблого виступили проти перегляду вироку.

Проте суддя визнала пом'якшувальною обставиною те, що актор виплатив компенсацію потерпілим у справі. Захист артиста буде оскаржити рішення суду.

Раніше під час засідання суду троє потерпілих – вдова Захарова Маргарита, його брат і молодший син – зажадали від артиста компенсацію в один рубль (36 копійок). Старший син загиблого Віталій попросив 7 млн ​​рублів (2,5 млн грн), але суд скоротив розмір компенсації до 800 тисяч рублів (290 тисяч грн).

Також Єфремов готовий виплатити компенсацію матері та цивільній дружині загиблого в аварії Сергія Захарова.

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