Актору Єфремову пом'якшили вирок
Російському актору Михайлу Єфремову, який скоїв смертельну ДТП у центрі Москви, пом'якшили вирок. Тепер артист відсидить 7,5 років колонії загального режиму замість обіцяних 8-ми.
Про це повідомив кореспондент видання "Известия". У ході розгляду скарги захисту Єфремову прокуратура Москви та родичі загиблого виступили проти перегляду вироку.
Проте суддя визнала пом'якшувальною обставиною те, що актор виплатив компенсацію потерпілим у справі. Захист артиста буде оскаржити рішення суду.
Раніше під час засідання суду троє потерпілих – вдова Захарова Маргарита, його брат і молодший син – зажадали від артиста компенсацію в один рубль (36 копійок). Старший син загиблого Віталій попросив 7 млн рублів (2,5 млн грн), але суд скоротив розмір компенсації до 800 тисяч рублів (290 тисяч грн).
Також Єфремов готовий виплатити компенсацію матері та цивільній дружині загиблого в аварії Сергія Захарова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня, в реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму.