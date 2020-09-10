Актора серіалу 'Слуга народу' звинуватили в сексуальних домаганнях

Українська актриса Тетяна Острецова звинуватила актора із серіалу "Слуга народу" Володимира Владимирова в сексуальних домаганнях.

Подробицями інциденту дівчина поділилася на особистій сторінці в Facebook. За словами Тетяни, чоловік неодноразово на знімальному майданчику "ліз руками їй між ніг".

"Я була схильна до сексуального домагання на знімальному майданчику! Мені складно було зважитися на цей пост, але я розумію, що мовчати найгірше, що може зробити дівчина в такій ситуації. Якийсь Владимиров Володимир під час сцени, неодноразово ліз своїми руками мені між ніг. У першому дублі у нього це вийшло. Коли в сцені мене потрібно було тримати за коліна, нібито заспокоювати, цей мудак ліз мені між ніг. У другому дублі, коли він підбігає до мене ззаду – він лапав мене за сідниці. Моя помилка в тому, що я відразу ж не зупинила зйомки. Я чітко розуміла, що якщо я дам собі зараз слабину і пущу на самоплив емоції – далі я вже не зможу працювати, оскільки всередині вже була істерика. Тому я боялася, що через мене зірветься зміна. Я це визнаю і шкодую, що не припинила це!" – заявила дівчина.

Тетяна Острецова і Володимир Владимиров. колаж

Facebook-акаунт Тетяни Острецової

Актриса також додала, що днями вже написала заяву в поліцію, до якої додала відео та інші наявні у неї зараз докази. Острецова поділилася, що ця ситуація завдала їй велику моральну шкоду і що вона пережила нервовий зрив.

"За фактом скоєних стосовно мене неправомірних дій, мною спільно з юристами зроблено ряд юридичних заходів. У тому числі ми подали заяву про вчинення злочину в поліцію, додавши до неї відео й інші, наявні у мене зараз, докази. Подали її тоді, коли отримали ці докази на руки та разом з юристами продумали подальші дії. Ця ситуація завдала мені велику моральну шкоду. Я пережила нервовий зрив і завдяки близьким людям змогла впоратися з усім потоком негативу і нерозуміння на мою адресу. Я величезне дякую всім за підтримку!" – підсумувала вона.

Володимир Владимиров (Facebook-акаунт Володимира Владимирова)

Facebook-акаунт Тетяни Острецової

Facebook-акаунт Тетяни Острецової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка видання The Bell Катерина Ареніна заявила, що гравець клубу "Що? Де? Коли?" Михайло Скіпський неодноразово чіплявся до неї, коли їй було 15 років.

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