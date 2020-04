Актор з "Зіркових Війн" помер через коронавірус

31 березня британський актор Ендрю Джек на 76 році життя помер в лікарні міста Черсті від коронавируса.

Про це повідомляє американський актор і продюсер Грег Грюнберг в Twitter.

Це сталося через ускладнення, викликані коронавірусом. Дружина актора знаходиться на карантині в Австралії, тому навіть не змогла попрощатися з ним.

Джек працював з акторами діалект-тренером, проте в деяких фільмах знімався і сам. Зокрема він грав різні ролі в медіафраншизі "Зоряні війни", а також в романтичній комедії "Кейт і Лео".

Devastated to hear of the passing of the wonderful , talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the kindest people I've ever worked with. Please stay safe. Please stay home !!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF