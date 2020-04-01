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1 квітня • оновлено в 11:03
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Актор з "Зіркових Війн" помер через коронавірус

1.7т
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31 березня британський актор Ендрю Джек на 76 році життя помер в лікарні міста Черсті від коронавируса.

Про це повідомляє американський актор і продюсер Грег Грюнберг в Twitter.

Актор з "Зіркових Війн" помер через коронавірус

Це сталося через ускладнення, викликані коронавірусом. Дружина актора знаходиться на карантині в Австралії, тому навіть не змогла попрощатися з ним.

Джек працював з акторами діалект-тренером, проте в деяких фільмах знімався і сам. Зокрема він грав різні ролі в медіафраншизі "Зоряні війни", а також в романтичній комедії "Кейт і Лео".

Нагадаємо, що 25 березня стало відомо, що в принца Чарльза у Великобританії виявили коронавірус.

Водночас хворий на COVID-19 принц Чарльз нещодавно спілкувався з королевою Єлизаветою II.

Як повідомляв OBOZREVATEL принц Вельський Чарльз міг заразитися вірусом від князя Монако Альбера II, з яким він зустрічався раніше.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
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