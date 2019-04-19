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Акіньшиній - 32: найгарячіші фото актриси, котра цілувалася з Зеленським

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19 квітня 2019 року свій День Народження святкує російська актриса Оксана Акіньшина. Вона прославилася завдяки таким фільмам, як "8 перших побачень", "Ліля назавжди" і "Сестри".

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найгарячіші фото актриси.

Акіньшиній - 32: найгарячіші фото актриси, котра цілувалася з Зеленським
Акіньшиній - 32: найгарячіші фото актриси, котра цілувалася з Зеленським
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Оксана Акіньшина народилася 19 квітня 1987 року в родині автослюсаря і бухгалтера. Займалася в модельному агентстві, керівник якого зобов'язала всіх дівчат прийти на проби до режисера Сергія Бодрова-молодшого. Юна актриса пройшла відбір і вперше з'явилася на екрані в драмі Бодрова "Сестри" в 13 років.

Міжнародну популярність Оксана отримала після роботи у фільмі "Ліля назавжди" шведського режисера Лукаса Мудіссона.

Акіньшиній - 32: найгарячіші фото актриси, котра цілувалася з Зеленським
Акіньшиній - 32: найгарячіші фото актриси, котра цілувалася з Зеленським
Акіньшиній - 32: найгарячіші фото актриси, котра цілувалася з Зеленським
Акіньшиній - 32: найгарячіші фото актриси, котра цілувалася з Зеленським
Акіньшиній - 32: найгарячіші фото актриси, котра цілувалася з Зеленським

У 2011 році зіграла головну жіночу роль у фільмі "Висоцький. Спасибі, що живий". У 2012 році знялася в головній ролі у фільмі "8 перших побачень" разом з Володимиром Зеленським. У 2015 році знялася в продовженні стрічки - "8 нових побачень".

Як раніше писав OBOZREVATEL, в четвер 18 квітня свій День народження відзначала популярна російська співачка Олена Темнікова, екс-зірка групи "Срібло".

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