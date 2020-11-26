Ахтем Сеітаблаєв: бездіяльність влади призвела до того, що окупація Криму стала можливою

Український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв висловився про ситуацію в Криму. Він заявив, що саме бездіяльність влади до 2014 року призвела до того, що тимчасова окупація півострова стала можливою.

Такими подробицями знаменитість поділився в інтерв'ю "24 каналу". Сеітаблаєв також зазначив, що, на його думку, Крим за всі 25 років, які був у складі України, можна було назвати частиною держави лише з юридичної позиції. Адже влада, як він вважає, нічого не робила для того, щоб жителі півострова почувалися політичними українцями.

"Загалом саме бездіяльність Києва до 2014 року й призвела до того, що окупація Криму стала можливою. Тому що Крим, принаймні, як я пам'ятаю з 1989 до 2014 року, на жаль, можна було назвати Україною лише з юридичної позиції. Влада майже нічого не робила для того, щоб жителі Криму почувалися політичними українцями, з огляду на те, що абсолютна більшість кримчан, це ті, хто приїхав уже після депортації кримських татар. У Криму панували співробітники НКВС, КДБ, партійних органів, які й стали "хедлайнерами" приходу окупаційної влади", – заявив він.

Сеітаблаєв також додав, що кримські татари досі дуже емоційно переживають тимчасову окупацію Криму.

"Кримські татари досі дуже емоційно переживають окупацію Криму. І саме це дратує окупаційну владу. Якщо поведінка і громадянська позиція кримських татар не є гласною, то дуже виразною. І саме це руйнує той міф окупаційної влади, що кримські татари радіють возз'єднанню з Росією", – підсумував артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Джамала поділилася історією про депортацію сім'ї з Криму в 1944 році.