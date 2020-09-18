Адвокат Пашаєв подав скаргу на вирок Єфремову

Колишній адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв повідомив, що подав розширену скаргу в апеляційну інстанцію на вирок актора у справі про смертельну ДТП.
Про це повідомляє видання "РБК" з посиланням на юриста. "Я повинен був зробити це. Подав вчасно. Моя робота закінчується з подачі апеляційної скарги", – сказав Пашаєв.
Нагадаємо, що раніше Єфремов, засуджений на 8 років колонії загального режиму, відмовився від послуг Пашаєва, оскільки заявив, що той його "підставив". Зараз у Єфремова новий адвокат Роман Філіппов.
До речі, після оголошення вироку в суді, 8 вересня, Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять днів на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов в нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня, в реанімації.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов втратив свідомість, у нього діагностували інсульт.