Адель схудла на 45 кг: тренер розкрив головні секрети, які допомогли швидко скинути вагу

Знаменита співачка Адель, яка нещодавно відсвяткувала своє 32-річчя, вразила фанатів схудненням. Особистий тренер артистки розкрив секрет, як їй вдалося скинути 45 кілограм.

Так, багато фанатів критикують Адель за те, що вона так різко схудла. Мовляв раніше артистка закликала всіх любити своє тіло таким, яким воно є. Більш того, декому не подобаються зміни в зовнішності співачки. Її особистий тренер Піт Джерасімо на особистій сторінці в Instagram заступився за співачку і розповів, що стало причиною схуднення та як їй це вдалося.

Адель до і після схуднення Instagram @officialadelefanpage

За словами Джерасімо, Адель не мала на меті стати худою. Вона всього лише хотіла відновити здоров'я після вагітності та пологів.

"Мій досвід роботи з нею дозволяє сказати, що вона завжди рухалася особистою траєкторією і ніколи не думала ставити на карту свій талант або збільшувати продажі альбомів за рахунок залучення уваги до фігури. Вона ніколи не прикидалася ніким іншим", – висловився тренер.

Він додав, що коли Адель почала займатися спортом, вона паралельно готувалася до туру, тому звикнути до тренувань зуміла швидше. Головним же секретом її схуднення стали виснажливий графік, ретельно підібране харчування і систематичні тренування.

"Коли ми почали шлях боротьби з кілограмами, у нас не було мети зробити її суперстрункою. Нашою метою було тільки здоров'я після вагітності. Нам довелося готуватися до концертного туру і виснажливого графіку. Поступово вона звикла до тренувань і стала ретельніше вибирати їжу", – розповів Піт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році Адель потрапила до трійки найбільш високооплачуваних співачок, з тих пір вона залишається одним з найбільш затребуваних музикантів світу. А в 2019 році з'явилися чутки, що Адель має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!