Адель показала струнку фігуру в мінісукні від української дизайнерки. Фото

Британська співачка Адель поділилася з шанувальниками фотографіями, на одній з яких засвітила мінісукню від українського бренду Marianna Senchina.

Після схуднення артистка рідко з'являється на публіці та не є активною користувачкою соцмереж. Проте співачка вирішила зробити виняток на честь 39-річчя акторки Ніколь Річі й опублікувати серію знімків із подругою. На одному з них вони позували на світському заході в сукнях (фото дивіться нижче).

Співачка тоді обрала для образу чорну оксамитову сукню-жакет з оголеними плечима і пишними рукавами від українського бренду Marianna Senchina колекції осінь-зима 2019/2020. Приталений одяг підкреслив не тільки струнку фігуру Адель, але й її зону декольте.

Свій образ зірка доповнила зачіскою з високим пучком і випущеними спереду пасмами. Також вона обрала для появи на публіці золоті сережки-кільця та вечірній макіяж з акцентом на очі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Адель запідозрили в романі з популярним в Європі репером Skepta. Папараці нібито піймали їх на святкуванні дня народження музиканта в Лондоні, проте спільні знімки не потрапили в мережу.