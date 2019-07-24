"А Потап буде?" У мережі розгорілися суперечки навколо нового сезону "Танців з зірками"

У мережі розгорілися суперечки навколо нового сезону "Танців з зірками". Так, багато шанувальників шоу бажають побачити на паркеті українського музиканта Потапа.

Уже відомо, що в проекті візьмуть участь телеведучий Володимир Остапчук, зірка "Дизельшоу" Вікторія Булітко, актор Михайло Кукуюк і Надія Матвєєва. Про це повідомили в офіційному Instagram-акаунті шоу.

"Потап і Людмила відмовилися??? Або вони можуть ще прийняти челендж?", "А Потап буде?", "Оленку Кравець покличте", "Мені здається, вони покличуть MARUV. Щось чую", "Поки не цікаво. Думала вже бронювати рейс до Києва, як в минулому році, побувати на шоу, але поки почекаю", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі імена всіх членів журі нового сезону шоу "Танці з зірками". Ними стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

Також OBOZREVATEL згадував докладніше про кожен переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні. Про те, як вони змінилися в 2019 році, читайте за посиланням.

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