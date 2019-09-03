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3 вересня • оновлено в 11:46
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"А очі сумні": з'явилося фото дочки Началової на 1 вересня

1.4т Читати матеріал російською

Після смерті Юлії Началової її колишній чоловік Євген Алдонін відвів їх дочку, 12-річну Віру, на святкову лінійку 1 вересня.

Батько дівчинки прийшов не один, а зі свого дружиною Ольгою. Дівчинка позувала в шкільній формі і з букетом квітів. Фото Алдонін розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"А очі сумні": з'явилося фото дочки Началової на 1 вересня
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"Всіх вітаємо з першим навчальним днем!" - написав батько дівчинки.

"Як шкода, що Юля не бачить свою донечку, яка вона нарядна і красива пішла в школу", "Щось Вірочка сумна", "У Вірочки мамині очі", "Які гарні", "Боже, скільки смутку в очах у Віри! Яка печаль", - пишуть в мережі.

"А очі сумні": з'явилося фото дочки Началової на 1 вересня
"А очі сумні": з'явилося фото дочки Началової на 1 вересня
"А очі сумні": з'явилося фото дочки Началової на 1 вересня
"А очі сумні": з'явилося фото дочки Началової на 1 вересня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Юлія Началова
Місце
Росія
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