"А очі сумні": з'явилося фото дочки Началової на 1 вересня

Після смерті Юлії Началової її колишній чоловік Євген Алдонін відвів їх дочку, 12-річну Віру, на святкову лінійку 1 вересня.
Батько дівчинки прийшов не один, а зі свого дружиною Ольгою. Дівчинка позувала в шкільній формі і з букетом квітів. Фото Алдонін розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Всіх вітаємо з першим навчальним днем!" - написав батько дівчинки.
"Як шкода, що Юля не бачить свою донечку, яка вона нарядна і красива пішла в школу", "Щось Вірочка сумна", "У Вірочки мамині очі", "Які гарні", "Боже, скільки смутку в очах у Віри! Яка печаль", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началова читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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