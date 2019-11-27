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29 листопада • оновлено в 12:33
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"А їй до фені!" Зеленська розлютила українок новим фото з Естонії

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Перша леді України Олена Зеленська викликала шквал обурень у мережі через свій візит до пологового будинку в Естонії.

Фотографіями з поїздки Зеленська поділилася в своєму Instagram. Однак світлини спровокували негативну реакцію серед користувачів.

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Так, під знімком перша леді поділилася своїми враженнями від відвідин пологового будинку. Олена похвалила сучасне обладнання клініки, підхід лікарів, медичну систему.

Олена Зеленська в Естонії

Олена Зеленська в Естонії

Instagram

Однак в коментарях підписники порадили Зеленській звернути краще увагу на стан українських пологових будинків, а не їздити за кордон.

"А їй до фені!" Зеленська розлютила українок новим фото з Естонії
"А їй до фені!" Зеленська розлютила українок новим фото з Естонії
"А їй до фені!" Зеленська розлютила українок новим фото з Естонії
"А їй до фені!" Зеленська розлютила українок новим фото з Естонії
"А їй до фені!" Зеленська розлютила українок новим фото з Естонії
"А їй до фені!" Зеленська розлютила українок новим фото з Естонії
"А їй до фені!" Зеленська розлютила українок новим фото з Естонії

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Олена Зеленська справила враження стильним вбранням. Дружина президента мала витончений і елегантний вигляд під час Всеукраїнського форуму Національної ради дітей і молоді "Україна росте разом зі мною", де вона обговорила з лідерами шкільного самоврядування якість харчування в навчальних закладах.

Перша леді України також з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue. У мережі показали унікальні кадри зі зйомок. Крім того, вона дала інтерв'ю виданню і розповіла про те, як заробляє гроші.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
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Коментарі
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
При Яныке такого не было... #ВитяВернись!
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Хох.лы вы падаль
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Порохоботы уже достали, гадят везде
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