"А їй до фені!" Зеленська розлютила українок новим фото з Естонії

Перша леді України Олена Зеленська викликала шквал обурень у мережі через свій візит до пологового будинку в Естонії.

Фотографіями з поїздки Зеленська поділилася в своєму Instagram. Однак світлини спровокували негативну реакцію серед користувачів.

Так, під знімком перша леді поділилася своїми враженнями від відвідин пологового будинку. Олена похвалила сучасне обладнання клініки, підхід лікарів, медичну систему.

Олена Зеленська в Естонії Instagram

Однак в коментарях підписники порадили Зеленській звернути краще увагу на стан українських пологових будинків, а не їздити за кордон.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Олена Зеленська справила враження стильним вбранням. Дружина президента мала витончений і елегантний вигляд під час Всеукраїнського форуму Національної ради дітей і молоді "Україна росте разом зі мною", де вона обговорила з лідерами шкільного самоврядування якість харчування в навчальних закладах.

Перша леді України також з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue. У мережі показали унікальні кадри зі зйомок. Крім того, вона дала інтерв'ю виданню і розповіла про те, як заробляє гроші.

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