90-річний Чапкіс розкрив подробиці інтимного життя

Хореограф і суддя "Танців із зірками" Григорій Чапкіс розповів про свої стосунки з дружиною, яка молодша за нього на 52 роки.

Він зазначив, що вони познайомилися в ювелірному магазині. Про це хореограф розповів в ефірі шоу "Світське життя" (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Я шість років був самотній і мені було дуже важко. Я зайшов випадково в магазин і закашлявся. Директор цього магазину говорить:"Ви що, кашляєте, так? Ось вам пігулка, вона допоможе". Все. Побув там, придбав собі каблучку і пішов. На наступний день о 9 ранку дзвінок: "А ви випили таблетку?". Зараз це моя дружина", - розповів Чапкіс.

Скріншот з відео

Він зазначив, що не має наміру офіційно реєструвати стосунки з коханою.

"Я не збираюся свататися, робити весілля, розписуватися. Я вже знаю, що це штамп. І я зараз розрахував, що кожні 25 років у мене виходить, що я міняю квартиру, дружину і машину", - поділився 90-річний хореограф.

Скріншот з відео

Крім того, Чапкіс додав, що його кохана заробляє більше за нього.

"Вона багатша мене, заспокой усіх. Вона заробляє більше за мене. Я можу прожити без хліба, а без сексу я не можу. За іншими подробицями треба до неї. А оскільки всі журналісти зараз хочуть до неї, вона тікає від них", - додав він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий хореограф Григорій Чапкіс зізнався, що відчував, коли опинився на колінах у Йосипа Сталіна.

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