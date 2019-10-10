79-річний Віторган готується стати батьком уп'яте

Російський актор, 79-річний Еммануїл Віторган, який нещодавно вчетверте став батьком, не збирається зупинятися на досягнутому.

Так, вони з дружиною Іриною не проти подарувати маленьким Етель і Кларі братика або сестричку. Адже артист вважає, що великі сім'ї — це прекрасно, повідомляє "Собеседник".

"Мої діти — унікальні. Я кричу від щастя, коли перебуваю разом із ними. Етель уже починає вимовляти звуки й робить це постійно. Яка насолода тримати їх на руках! Усіх закликаю: народжуйте якомога більше... І якщо у нас виникне така ситуація, то ми будемо раді. Продовження взагалі має бути — це чудово", — сказав Віторган.

Еммануїл Віторган з сім'єю Фото з Instagram

Також актор не приховує — після народження доньок його життя дуже змінилася.

"Мені неважливо, сплять вони чи ні. Просто прагну бути поряд із ними! Мені зараз не кортить зніматися, грати на сцені. Хочеться бути тільки з ними", — зізнався він.

Еммануїл Віторган з сім'єю Фото з Instagram

Зазначимо, що в Еммануїла Гедеоновича є ще 53-річна донька Ксенія, з якою він не підтримує стосунки. І 47-річний син Максим Віторган, який нещодавно розлучився із телеведучою Ксенією Собчак.

Еммануїл Віторган з дружиною, сином і донькою Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еммануїл Віторган, який недавно вчетверте став батьком, не приховує, що дитину для них із дружиною Іриною виносила і народила сурогатна мати. Скільки артист заплатив за появу малятка на світло читайте тут.

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