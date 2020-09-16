75-річний Петросян вперше показав сина від Брухунової. Фото

Російський гуморист Євген Петросян в день свого 75-річчя вперше показав маленького сина, якого вони з дружиною Тетяною Брухуновою ретельно приховували від сторонніх очей.

Відповідним фото артист поділився на особистій сторінці в Instagram. За словами Петросяна, вони назвали хлопчика – Ваганом.

"А ось і він – Ваган Євгенович Петросян!" – прокоментував публікацію комік, опублікувавши зворушливий знімок з усміхненим малюком.

Шанувальники шоумена тут же кинулися вітати його з ювілеєм та з батьківством.

"Вітаю вас від щирого серця! Здоров'я вам і малюкові!", "Дітки – це щастя! Батькам здоров'я і довгих років!", "Вітаю з ювілеєм. Любові вам якнайбільше", "Дуже схожий на маму – посмішка один в один", "Спадкоємець! Чудовий малюк! Здоров'я батькам, і дитині", – написали люди.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова таємно стали батьками ще в березні цього року. В одній з елітних клінік у них народився син. За деякими даними, чоловік та жінка вдалися до послуг сурогатної матері, яка виносила для них дитину.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Степаненко висловилася про роман свого колишнього чоловіка, гумориста Євгена Петросяна, з молодою помічницею, 31-річною Тетяною Брухуновою.

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