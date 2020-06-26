73-річний Барі Алібасов потрапив до психіатричної лікарні: що трапилося

Російський музикант і продюсер Барі Алібасов потрапив до психіатричної лікарні.

Раніше він був госпіталізований в одну з московських клінік через проблеми зі здоров'ям. Деталі музикант відмовився розкривати, пише Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що з лікарні його 26 червня відвезла швидка. У Алібасова виник нестабільний стан на тлі прийнятих медпрепаратів.

Барі Алібасов потрапив до психіатричної лікарні Комсомольська правда

Лікарі порекомендували йому деякий час перебувати під наглядом психіатрів.

Нагадаємо, про те, що музикант тривалий час перебував на лікуванні в клініці в Москві, раніше розповіла дочка його дружини Лідії Федосєєвої-Шукшиної Ольга Шукшина.

"Він, звичайно, не в реанімації. Просто людина під крапельницями, його приводять до тями", – пояснила жінка, додавши, що в лікарню продюсера відправив син.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син Барі Алібасова публікував тривожне відео, зняте біля психіатричної обласної клініки імені Святої Софії в Москві ще в грудні 2019 року. За деякими даними, він знаходився там також через свого 73-річного батька.