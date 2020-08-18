73-річний Алібасов подав на розлучення з 81-річною Федосєєвою-Шукшиною

Відомий російський музикант, шоумен і продюсер групи "На-На" Барі Алібасов після двох років офіційного шлюбу подав на розлучення з актрисою Лідією Федосєєвою-Шукшиною.

Артист пояснив, що причина розставання з дружиною – "нерозв'язні суперечності". У ЗМІ припустили, що розбіжності у пари виникли після конфлікту навколо нерухомості, пише "СтарХіт".

"Треба негайно розлучатися з Шукшиною, в її сім'ї коїться якесь неподобство, а з появою Ольги (дочки Федосєєвої-Шукшиної. – Ред.) Ліда взагалі начебто з глузду з'їхала. Ми починаємо шлюборозлучний процес. Шкода, що ті стосунки, які були між нами при знайомстві і потім протягом 25 років дружби, вже не повернути", – заявив Алібасов.

Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина розлучаються Российская газета

Так, восени 2019 року Алібасов і Федосєєва-Шукшина уклали угоду з дарування квартири. Актриса переписала на чоловіка житло, намагаючись врятувати нерухомість від своїх родичів. В результаті новим власником квартири став помічник Алібасова Сергій Моцар. Сама ж артистка заявляла, що її нібито обманом змусили підписати документи.

Заява Алібасова про розірвання шлюбу СтарХіт

Заява Алібасова про розірвання шлюбу СтарХіт

Як повідомляв OBOZREVATEL, Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина уклали офіційний шлюб в листопаді 2018 року. До цього пара прожила разом більше двох десятків років. Для 73-річного Алібасова цей шлюб був шостим, для 81-річної акторки – п'ятим.

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