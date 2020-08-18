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73-річний Алібасов подав на розлучення з 81-річною Федосєєвою-Шукшиною

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Алібасов і Федосєєва-Шукшина розписалися в листопаді 2018 року

Алібасов і Федосєєва-Шукшина розписалися в листопаді 2018 року. MosDay.ru

Відомий російський музикант, шоумен і продюсер групи "На-На" Барі Алібасов після двох років офіційного шлюбу подав на розлучення з актрисою Лідією Федосєєвою-Шукшиною.

Артист пояснив, що причина розставання з дружиною – "нерозв'язні суперечності". У ЗМІ припустили, що розбіжності у пари виникли після конфлікту навколо нерухомості, пише "СтарХіт".

"Треба негайно розлучатися з Шукшиною, в її сім'ї коїться якесь неподобство, а з появою Ольги (дочки Федосєєвої-Шукшиної. – Ред.) Ліда взагалі начебто з глузду з'їхала. Ми починаємо шлюборозлучний процес. Шкода, що ті стосунки, які були між нами при знайомстві і потім протягом 25 років дружби, вже не повернути", – заявив Алібасов.

Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина розлучаються

Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина розлучаються Российская газета

Так, восени 2019 року Алібасов і Федосєєва-Шукшина уклали угоду з дарування квартири. Актриса переписала на чоловіка житло, намагаючись врятувати нерухомість від своїх родичів. В результаті новим власником квартири став помічник Алібасова Сергій Моцар. Сама ж артистка заявляла, що її нібито обманом змусили підписати документи.

Заява Алібасова про розірвання шлюбу

Заява Алібасова про розірвання шлюбу СтарХіт

Заява Алібасова про розірвання шлюбу

Заява Алібасова про розірвання шлюбу СтарХіт

Як повідомляв OBOZREVATEL, Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина уклали офіційний шлюб в листопаді 2018 року. До цього пара прожила разом більше двох десятків років. Для 73-річного Алібасова цей шлюб був шостим, для 81-річної акторки – п'ятим.

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