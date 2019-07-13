"7 кілометр кращі роки": Топ найдивніших образів червоної доріжки одеського кінофесту

У п'ятницю, 12 липня, в Одесі відкрився ювілейний, 10-ий щорічний міжнародний кінофестиваль.
Захід триватиме до 20 числа, а одним з найбільш очікуваних гостей є актриса Катрін Деньов. У мережі вже з'явилися перші фото з червоної доріжки і перші зірки та місцеві чиновники вже встигли покрасуватися.
Зокрема вже пройшлися по доріжці голлівудська актриса Роуз МакГоуен, телеведуча Яніна Соколова, Сергій і Вікторія Тігіпко, мер міста Геннадій Труханов і багато інших.
Багатьом вдалося здивувати вибором свого образу, проте стиль деяких гостей міжнародного кінофесту змусив задуматися про прекрасне і не дуже.
OBOZREVATEL пропонує вам топ найневдаліших образів на червоній доріжці ОМКФ 2019:
Східні візерунки не найкращий вибір
dumskaya
"Важка артилерія"
dumskaya
Дуже цікавий принт
dumskaya
Випускний?
dumskaya
Це Наталя Деліва в образі ящірки і її подруга - змія
dumskaya
Не судіть суворо. Це дружини одеських чиновників і політиків, вони цілий рік чекають цього виходу у світ
dumskaya
Нині в моді піжама-плаття, проте такий вибір не для всіх
dumskaya
А ви впізнали цих принцес?
dumskaya
"Важка артилерія - 2"
dumskaya
"Роби вигляд, що не дивишся туди"
dumskaya
Не зовсім вдалий спосіб підкреслити руки
dumskaya
Розріз як у Анджеліни Джолі
dumskaya
Обов'язково знайдеться хтось, хто зіпсує фото
dumskaya
Дуже багато матеріалу пішло на плаття директора міськдепартаменту туризму Тетяни Маркової
dumskaya
Вони нібито дивляться на вас!
dumskaya
"Ні сорому, ні совісті"
dumskaya
Навіть вибір Вікторії Тігіпко змусив засумніватися
dumskaya
Ми всі дуже любимо Роуз, але, мабуть, вона особливо не парилась вибором сукні
dumskaya
Ми не пам'ятаємо імені цієї зірки, але вона явно видатна
dumskaya
"Сьомий кілометр" - кращі роки
dumskaya
Дружина мільйонера Василя Хмельницького скромно прикрила свої молюски мушлями
dumskaya
Занадто витончений
dumskaya
Крутий халатик
dumskaya
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році 13 липня в центрі Одеси відкрився 9-й щорічний міжнародний кінофестиваль, який тривав до 21 числа.
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