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"7 кілометр кращі роки": Топ найдивніших образів червоної доріжки одеського кінофесту

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У п'ятницю, 12 липня, в Одесі відкрився ювілейний, 10-ий щорічний міжнародний кінофестиваль.

Захід триватиме до 20 числа, а одним з найбільш очікуваних гостей є актриса Катрін Деньов. У мережі вже з'явилися перші фото з червоної доріжки і перші зірки та місцеві чиновники вже встигли покрасуватися.

Зокрема вже пройшлися по доріжці голлівудська актриса Роуз МакГоуен, телеведуча Яніна Соколова, Сергій і Вікторія Тігіпко, мер міста Геннадій Труханов і багато інших.

Багатьом вдалося здивувати вибором свого образу, проте стиль деяких гостей міжнародного кінофесту змусив задуматися про прекрасне і не дуже.

OBOZREVATEL пропонує вам топ найневдаліших образів на червоній доріжці ОМКФ 2019:

Східні візерунки не найкращий вибір

Східні візерунки не найкращий вибір

dumskaya

"Важка артилерія"

"Важка артилерія"

dumskaya

Дуже цікавий принт

Дуже цікавий принт

dumskaya

Випускний?

Випускний?

dumskaya

Це Наталя Деліва в образі ящірки і її подруга - змія

Це Наталя Деліва в образі ящірки і її подруга - змія

dumskaya

Не судіть суворо. Це дружини одеських чиновників і політиків, вони цілий рік чекають цього виходу у світ

Не судіть суворо. Це дружини одеських чиновників і політиків, вони цілий рік чекають цього виходу у світ

dumskaya

Нині в моді піжама-плаття, проте такий вибір не для всіх

Нині в моді піжама-плаття, проте такий вибір не для всіх

dumskaya

А ви впізнали цих принцес?

А ви впізнали цих принцес?

dumskaya

"Важка артилерія - 2"

"Важка артилерія - 2"

dumskaya

"Роби вигляд, що не дивишся туди"

"Роби вигляд, що не дивишся туди"

dumskaya

Не зовсім вдалий спосіб підкреслити руки

Не зовсім вдалий спосіб підкреслити руки

dumskaya

Розріз як у Анджеліни Джолі

Розріз як у Анджеліни Джолі

dumskaya

Обов'язково знайдеться хтось, хто зіпсує фото

Обов'язково знайдеться хтось, хто зіпсує фото

dumskaya

Дуже багато матеріалу пішло на плаття директора міськдепартаменту туризму Тетяни Маркової

Дуже багато матеріалу пішло на плаття директора міськдепартаменту туризму Тетяни Маркової

dumskaya

Вони нібито дивляться на вас!

Вони нібито дивляться на вас!

dumskaya

"Ні сорому, ні совісті"

"Ні сорому, ні совісті"

dumskaya

Навіть вибір Вікторії Тігіпко змусив засумніватися

Навіть вибір Вікторії Тігіпко змусив засумніватися

dumskaya

Ми всі дуже любимо Роуз, але, мабуть, вона особливо не парилась вибором сукні

Ми всі дуже любимо Роуз, але, мабуть, вона особливо не парилась вибором сукні

dumskaya

Ми не пам'ятаємо імені цієї зірки, але вона явно видатна

Ми не пам'ятаємо імені цієї зірки, але вона явно видатна

dumskaya

"Сьомий кілометр" - кращі роки

"Сьомий кілометр" - кращі роки

dumskaya

Дружина мільйонера Василя Хмельницького скромно прикрила свої молюски мушлями

Дружина мільйонера Василя Хмельницького скромно прикрила свої молюски мушлями

dumskaya

Занадто витончений

Занадто витончений

dumskaya

Крутий халатик

Крутий халатик

dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році 13 липня в центрі Одеси відкрився 9-й щорічний міжнародний кінофестиваль, який тривав до 21 числа.

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Тема
Одеський кінофестиваль
Місце
Україна Одеса
Теги
кінофестиваль кіно
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