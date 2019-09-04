66-річний Міккі Рурк спотворив обличчя: фото до і після пластики

Голлівудський актор Міккі Рурк здивував шанувальників своєю новою зовнішністю після чергової пластичної операції.

3 вересня він взяв участь у телешоу "Доброго ранку, Британіє" і показав "нове" обличчя.

В опублікованому на YouTube інтерв'ю актор розповів глядачам про новий проєкт. Судячи з форми носа Рурк зробив чергову ринопластику, а також змінив форму обличчя.

Свої перші пластичні операції Рурк зробив після того, як сильно постраждав на рингу під час боксерських поєдинків. Чоловікові неодноразово ламали ніс, а одного разу роздрібнили вилиці.

Міккі Рурк до пластики

Міккі Рурк до пластики

Міккі Рурк до пластики

Міккі Рурк до пластики

Міккі Рурк до пластики

Після цього обличчя актора сильно змінилося і він продовжив робити пластичні операції. Зараз багато фанатів просто не впізнають у чоловікові красеня з культового фільму "9 із половиною тижнів".

Міккі Рурк після пластичних операцій

Міккі Рурк після пластичних операцій

Міккі Рурк після пластичних операцій

Міккі Рурк після пластичних операцій

Як раніше писав OBOZREVATEL, ексміністерка охорони здоров'я часів Віктора Януковича Раїса Богатирьова, затримана 27 серпня в "Жулянах", у 2007 році зробила пластику.

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