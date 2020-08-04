65-річна зірка "Що? Де? Коли?" Друзь потрапив у секс-скандал: що трапилося

Стало відомо про секс-скандал зі знаменитим гравцем "Що? Де? Коли?" Олександром Друзем – колишня учасниця дитячої команди розповіла, що чоловік чіплявся до неї, коли їй було 16 років.

За словами дівчини, Друзь приділяв їй неоднозначні знаки уваги, чіпав груди і відпускав вульгарні жарти. У той же час, колега Друзя за проектом "Що? Де? Коли?" Сергій Віватенко прокоментував інцидент і назвав слова дівчини "дивними, некрасивими і наклепницькими", пише "СтарХіт".

"Жертва домагань" з боку Друзя вказала, що після такої уваги у неї "залишився мерзенний осад" на довгі роки.

Олександр Друзь Total.kz

"Друзь обійняв мене за талію. У якийсь момент його рука опинилася в районі грудей. Він відпустив щось вульгарне. Осад залишився мерзенний", – розповіла вона.

Гравець "Що? Де? Коли?" Віватенко, в свою чергу, назвав зізнання жінки дивними і дуже негарними та здивувався, чому вона мовчала так довго. Також він порадив усім "жертвам" звернутися до суду, якщо їх щось не влаштовує.

"Якщо щось і було, то необхідне розслідування та таке інше. Ніколи не чув, що Друзь – прекрасний дитячий тренер... Що ж, якщо винен, нехай його судять... Буде ще одне скандальне звинувачення Друзя", – додав Віватенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка видання The Bell Катерина Ареніна заявила, що гравець клубу "Що? Де? Коли?" Михайло Скіпський неодноразово чіплявся до неї, коли їй було 15 років.