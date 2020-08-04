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65-річна зірка "Що? Де? Коли?" Друзь потрапив у секс-скандал: що трапилося

Олена Кордунова
Олена Кордунова
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Олександр Друзь потрапив у секс-скандал

Олександр Друзь потрапив у секс-скандал. профіль

Стало відомо про секс-скандал зі знаменитим гравцем "Що? Де? Коли?" Олександром Друзем – колишня учасниця дитячої команди розповіла, що чоловік чіплявся до неї, коли їй було 16 років.

За словами дівчини, Друзь приділяв їй неоднозначні знаки уваги, чіпав груди і відпускав вульгарні жарти. У той же час, колега Друзя за проектом "Що? Де? Коли?" Сергій Віватенко прокоментував інцидент і назвав слова дівчини "дивними, некрасивими і наклепницькими", пише "СтарХіт".

"Жертва домагань" з боку Друзя вказала, що після такої уваги у неї "залишився мерзенний осад" на довгі роки.

Олександр Друзь

Олександр Друзь Total.kz

"Друзь обійняв мене за талію. У якийсь момент його рука опинилася в районі грудей. Він відпустив щось вульгарне. Осад залишився мерзенний", – розповіла вона.

Гравець "Що? Де? Коли?" Віватенко, в свою чергу, назвав зізнання жінки дивними і дуже негарними та здивувався, чому вона мовчала так довго. Також він порадив усім "жертвам" звернутися до суду, якщо їх щось не влаштовує.

"Якщо щось і було, то необхідне розслідування та таке інше. Ніколи не чув, що Друзь – прекрасний дитячий тренер... Що ж, якщо винен, нехай його судять... Буде ще одне скандальне звинувачення Друзя", – додав Віватенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка видання The Bell Катерина Ареніна заявила, що гравець клубу "Що? Де? Коли?" Михайло Скіпський неодноразово чіплявся до неї, коли їй було 15 років.

Росіяшоу-бизнесшоу"Що? Де? Коли?"гра "Що? Де? Коли?"Олександр Друзь
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