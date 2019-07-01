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65-річна співачка з РФ зібралася зробити ЕКО

1.8тЧитати матеріал російською

65-річна російська співачка Любов Успенська хоче знову стати матір'ю і тому вирішила зробити ЕКО. Зараз артистка займається пошуком донора яйцеклітини.

Своїм рішенням співачка поділилася в соціальній мережі Instagram.

65-річна співачка з РФ зібралася зробити ЕКО

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"Друзі, ну що, я зважилася. І серйозно налаштована! Шукаю донора яйцеклітини для ЕКО, яке незабаром маю намір зробити. Вимоги: краса, розум, талант, здоров'я, доброта, чесність. Так що, друзі, побажайте мені удачі. А недоброзичливців попрошу гуляти лісом. Інтим не пропонувати", - написала Успенська.

Зазначимо, що раніше, вона вже заявляла про те, що хоче стати мамою.

"Дорогі коментатори, зокрема ті, хто пише про те, що мені пора з онуками няньчиться, хочу сказати вам одне: ви не поспішайте з онуками, я може ще дітей хочу народжувати! А що? Кіркоров народив, Пугачова з Галкіним народили, Віторган туди ж, а я сама руда?", - звернулася вона до своїх шанувальників.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська зірка шансону, співачка Любов Успенська зізналася, що в її присутності вбили шістьох людей. За її словами, в далеких 90-х вона приїжджала до Сибіру співати на одному з днів народжень. Клієнту тоді виповнилося 30 років.

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Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
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