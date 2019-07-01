65-річна співачка з РФ зібралася зробити ЕКО

65-річна російська співачка Любов Успенська хоче знову стати матір'ю і тому вирішила зробити ЕКО. Зараз артистка займається пошуком донора яйцеклітини.
Своїм рішенням співачка поділилася в соціальній мережі Instagram.
Известия
"Друзі, ну що, я зважилася. І серйозно налаштована! Шукаю донора яйцеклітини для ЕКО, яке незабаром маю намір зробити. Вимоги: краса, розум, талант, здоров'я, доброта, чесність. Так що, друзі, побажайте мені удачі. А недоброзичливців попрошу гуляти лісом. Інтим не пропонувати", - написала Успенська.
Друзі, ну що, я зважилася. І серйозно налаштована! Шукаю донора яйцеклітини для ЕКО, до якого незабаром має намір вдатися. Вимоги: 1. Краса 2. Розум 3. Талант 4. Здоров'я 5. Доброта 6. Чесність Так що, друзі, побажайте мені удачі. А недоброзичливців попрошу гуляти лісом 😉 PS Інтим не пропонувати. ⠀ #child # діти # Успенська # еко
Зазначимо, що раніше, вона вже заявляла про те, що хоче стати мамою.
"Дорогі коментатори, зокрема ті, хто пише про те, що мені пора з онуками няньчиться, хочу сказати вам одне: ви не поспішайте з онуками, я може ще дітей хочу народжувати! А що? Кіркоров народив, Пугачова з Галкіним народили, Віторган туди ж, а я сама руда?", - звернулася вона до своїх шанувальників.
Дорогі коментатори, зокрема ті, хто пише про те, що мені пора з онуками няньчиться, хочу сказати вам одне: ви не поспішайте з онуками, я може ще дітей хочу народжувати! А що? Кіркоров народив, Пугачова з Галкіним народили, Віторган туди ж, а я сама руда? 😉😂 # Успенська # любов #child #stars #news
Як раніше писав OBOZREVATEL, російська зірка шансону, співачка Любов Успенська зізналася, що в її присутності вбили шістьох людей. За її словами, в далеких 90-х вона приїжджала до Сибіру співати на одному з днів народжень. Клієнту тоді виповнилося 30 років.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!