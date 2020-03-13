63-річну Андрейченко затримали в Мексиці: що трапилося

Російську актрису Наталію Андрейченко заарештувала поліція в Мексиці через порушення заборони на відеозйомку.

Про це виданню 7days.ru розповів PR-директор артистки Ян Трунцев.

Наталія Андрейченко Instagram @natalya_andreychenko

Так, за словами Трунцева, Андрейченко та її команда проводили зйомки на руїнах стародавнього міста Майя в Ушмалі, де робити це заборонено. Поліцейські, які проїжджали повз, зацікавилися групою людей і зупинилися.

Однак, як виявилося, увагу правоохоронців привернув інший момент: поліцейські побачили, як оператор знімає мікрофон з одягу Андрейченко, і припустили, що він її домагається.

"Вони запитали, мовляв, чи не пристають до жінки. І тут ми зробили дурість, сказавши, що ніхто ні до кого не пристає, ми просто знімаємо відео для проекту. Дізнавшись, що ми ведемо зйомку, не маючи на те дозволу, поліцейські відразу забрали Наталію і всю знімальну групу в дільницю", – говорить Трунцев.

Наталія Андрейченко Instagram @natalya_andreychenko

Однак незабаром, як каже Ян, всю команду відпустили:

"Наталія вела себе дуже експресивно, говорила про домашнє кіно, про те, що її чекають діти. Це настільки приголомшило співробітників органів, що вони нас відпустили. Якби вони знайшли засунутий в об'ємну сумку Наталії квадрокоптер, вона сіла б у в'язницю. Про це встиг сказати по дорозі член групи, який постійно проживає в Мексиці".

Наталія Андрейченко 5tv.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Наталія Андрейченко, яка нібито зникла в Мексиці, накинулася з критикою на шанувальників, які звинуватили її в "невдалому хайпі".

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