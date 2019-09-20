61-річний голлівудський актор стане батьком в шостий раз

61-річний голлівудський актор Алек Болдуін готується вшосте стати батьком.
Цією радісною новиною на своїй сторінці в Instagram поділилася дружина зірки Хіларія, показавши кругленький животик.
"Коли у тебе стільки дітей, "шестихвилинна" вагітність виглядає вже як шестимісячна", — підписала Хіларія публікацію.
Але Болдуін з дружиною
Фото з Instagram
Хіларія
Фото з Instagram
Також Болдуін опублікувала відео серцебиття плода і закликала ЗМІ не посилати стежити за нею папараці під час вагітності.
"Звичайно, ще занадто рано...Але ми дізналися, що всередині мене маленька людина. Звук його сильного серця робить мене щасливою — особливо у світлі втрати, яку ми пережили навесні. Мені захотілося поділитися цією новиною, а не приховувати її. У мене моторошний токсикоз, і я не буду прикидатися, що відчуваю себе добре. Єдине, про що я прошу: щоб ЗМІ не посилали стежити за мною папараці. Я хочу зберігати спокій в цей складний, але такий прекрасний період", — додала Хіларія.
It is still very early ... but we have learned that there is a little person inside of me 💛 . The sound of this strong heart makes me so happy -especially because of the loss we experienced in the spring . We want to share this news as we are excited and do not want to hide the pregnancy . These first few months are tough with exhaustion and nausea ... and I do not want to have to pretend that I feel ok . My one request is that the media not send paparazzi to follow me or buy independent paparazzi photos , hence encouraging them. I want to remain peaceful during this very early time in my pregnancy and getting chased around by cameras is not in the doctor's orders 💛
Нагадаємо, що Алек і Хіларія одружилися у 2012 році. Болдуін відразу заявив, що вони мріють про дітей. Наступним же літом на світ з'явилася донька Кармен Габріела, а потім жінка народила ще трьох синів. П'ять місяців тому подружжя пережило втрату малюка — вагітність Хіларі закінчилася викиднем.
Болдуін з дітьми
Фото з Instagram
Також зазначимо, що для Хіларі це п'ята дитина, а для Болдуіна — шоста, адже в актора є ще 22-річна донька Айрленд від шлюбу з Кім Бейсінгер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 79-річний Еммануїл Віторган став батьком в 4-й раз. Актор повідомив, що у нього народилася ще одна донька.
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