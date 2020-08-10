60-річний Антоніо Бандерас заразився коронавірусом: як себе почуває зірка

60-річний іспанський актор і серцеїд Антоніо Бандерас заявив, що заразився коронавірусом.

Про це знаменитість повідомив у день свого народження, 10 серпня, на своїй сторінці в Instagram. Актор розповів, що вимушений святкувати день народження в ізоляції через хворобу.

"Я почуваюся відносно добре, просто більше відчуваю втому, ніж зазвичай. Я впевнений, що якнайшвидше одужаю", – відзначив актор.

Антоніо Бандерас заразився коронавірусом Filmz.ru

Знаменитість також додав, що під час ізоляції вдома буде більше читати, писати, відпочивати та продовжувати планувати своє життя.

Відзначимо, що Антоніо Бандерас – перший іспанський актор, який здобув визнання в Голлівуді. Він знявся у фільмах "Відчайдушний", "Спокуса", "Фатальна жінка" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірку "Великого Гетсбі" Амітабха Баччана 11 липня було госпіталізовано з сином до лікарні в Індії через коронавірус. 77-річний індійський актор зізнався, що вже повністю видужав і покинув клініку.