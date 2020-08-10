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60-річний Антоніо Бандерас заразився коронавірусом: як себе почуває зірка

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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В Антоніо Бандераса виявили коронавірус

В Антоніо Бандераса виявили коронавірус. Кино-Театр.РУ

60-річний іспанський актор і серцеїд Антоніо Бандерас заявив, що заразився коронавірусом.

Про це знаменитість повідомив у день свого народження, 10 серпня, на своїй сторінці в Instagram. Актор розповів, що вимушений святкувати день народження в ізоляції через хворобу.

"Я почуваюся відносно добре, просто більше відчуваю втому, ніж зазвичай. Я впевнений, що якнайшвидше одужаю", – відзначив актор.

Антоніо Бандерас заразився коронавірусом

Антоніо Бандерас заразився коронавірусом Filmz.ru

Знаменитість також додав, що під час ізоляції вдома буде більше читати, писати, відпочивати та продовжувати планувати своє життя.

Відзначимо, що Антоніо Бандерас – перший іспанський актор, який здобув визнання в Голлівуді. Він знявся у фільмах "Відчайдушний", "Спокуса", "Фатальна жінка" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірку "Великого Гетсбі" Амітабха Баччана 11 липня було госпіталізовано з сином до лікарні в Індії через коронавірус. 77-річний індійський актор зізнався, що вже повністю видужав і покинув клініку.

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