День журналіста-2019: хто з зірок є "акулою пера" за покликанням

У четвер, 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Якщо копнути глибше, то виявиться, що журналістів набагато більше, ніж могло здатися на перший погляд, навіть там, де цього не очікуєш, наприклад у шоу-бізнесі. Часто людина не може передбачити, з якою професією її пов`яже доля.

На честь свята OBOZREVATEL вирішив згадати відомих журналістів за освітою, які змогли стати справжніми зірками інформаційного поля. Також ми не забули і про "найзірковіших" журналістів країни.

Віталій Козловський

Віталій Козловський Instagram @vkozlovskiy

Красунчик Віталій став відомим у досить молодому віці. В 17 років став переможцем "Караоке на майдані", а через рік переміг і у першому сезоні програми "Шанс". В подальшому приймав участь у багатьох телешоу та конкурсах, у тому числі "Нова хвиля", "Танці з зірками", відбір на Євробачення (2010, 2017).

Хто б міг подумати, що молода зірка разом із кар`єрою відомого співака поєднував навчання у Львівському університеті ім. Франка, де здобував фах журналіста. "Прямо з вручення диплому, полетів до Києва на концерт, тому відсвяткувати випускний с одногрупниками не вийшло" – жаліється Козловський раніше в інтерв`ю. Хтозна, можливо лави журналістів втратили молоде обличчя сучасної журналістики.

Євген Галич

Євген Галич Instagram @jenia_galich

Євген Галич – фронтмен українського рок-гурту O.TORVALD, представник України на Євробаченні-2017. Один із найвідоміших діячів сучасного українського року до 8 років проживав в Казахстані. Закінчив музичну школу та Полтавський військовий інститут зв`язку за інженерним фахом. Любов до музики була з Галичем завжди. По закінченню навчання, Євген із новоствореним гуртом O.TORVALD переїхав у Київ, де молодий колектив почав розвиватися.

Як відомо, Євген Галич також є успішним теле- та радіоведучим. Ще у студентстві він працював на радіостанції. Музикант відомий за ролями ведучого у програмі "Моя перша тачка" на НЛО TV та ранкового ток-шоу на "Просто.Раді.О", а також скандального "Чіпси. Чікси. Лавандо$" на телеканалі М1. Не дивно, адже в історії саме журналісти часто несли рок-н-рол людям.

Дмитро Гордон

Дмитро Гордон 24СМІ

"Міцний горішок" у політичній та журналістській діяльності. Людина, яка має значний вплив на розвиток українського суспільства, до його думок прислуховуються, а його точками зору цікавляться. Закінчив Київський будівельно-інженерний інститут, проте не відчував тяги до інженерного ремесла ще під час навчання. Поступово почав кар`єру журналіста, пишучи статті для різних видань. Після навчання був кореспондентом декількох газет, устиг відчути себе у ролі головного редактора, випускав свою газету. Більше відомий своїми інтерв`ю у авторській програмі "В гостях у Дмитра Гордона". Працював на телебаченні, заснував власне інтернет-видання "ГОРДОН".

Займається нерухомістю, журналістику називає своїм хобі, стверджуючи, що, будучи частим експертом на різних телеканалах, не отримує за свої послуги ніякої платні. Мотивує свою діяльність бажанням залишити світу невеличкий літопис про відомих людей своєї епохи. Що ж, не забулась ще Несторова наука.

Оля Фреймут

Ольга Фреймут Instagram @freimutolia

Українська леді здобула освіту журналіста у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, навчалась в Лондоні. Працювала на 1+1, 5-му каналі та Новому каналі. Була ведучою багатьох телепередач, зокрема "Ревізор", "Підйом", "Сніданок" "Хто зверху?", "Інспектор Фреймут", "Голос країни", "Шоуманія". Ольга написала автобіографічну книгу, увійшла у список найвпливовіших жінок країни, знімалась у рекламі, стала новим обличчям ювелірної крамниці ZARINA. Стала директором школи панянок у шоу "Від пацанки до панянки".

Позиціонує себе як справжню леді, підкріплюючи свою позицію власною філософією, щодо етикету, чим неодноразово викликала неоднозначні відгуки аудиторії. Так чи інакше, журналістика не була б такою багатогранною без нотки вишуканості від справжніх леді.

Катя Осадча

Катерина Осадча Instagram @kosadcha

Яскрава, стильна, допитлива Катерина Осадча почала займатися модельним бізнесом ще у дитинстві. Із 13 до 18 років брала участь у модельних зйомках в Західній Європі, тож школу довелося закінчувати екстерном. Після 18 років повернулась в Україну і вирішила присвятити себе телевізійній журналістиці. Закінчила історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка заочно. Маючи проблеми із українською мовою, Осадча взяла уроки мовлення, дикції та постановки голосу і подалась на телебачення. Дівчина була ведучою "Голос.Діти", "Маленькі гіганти", "МодельXL".

Катерина Осадча є авторкою та незмінною ведучою "Світського життя", де стала відомою завдяки своїм ексклюзивам та схильністю до химерних капелюшків (певно, модельне минуле дається взнаки). Журналістика була б неповноцінною без гламуру та моди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також 6 червня в Україні відзначають і масштабне релігійне свято Вознесіння. Дізнайтеся, які прикмети діють в честь дати і чого не можна робити в цей день.

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