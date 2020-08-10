56-річна Лоліта влаштувала запальні танці з карнизом у руках. Відео

Відома російська співачка українського походження Лоліта Мілявська влаштувала запальні танці з карнизом у руках.

Відповідне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позує в купальнику і гумових тапочках, стоячи на стільці, а в руках тримає карниз (ролик дивіться нижче).

56-річна Лоліта почала знімати з карниза штору, а згодом перетворила його в жердину для еротичних танців.

"Дивна річ – коли бачиш в руках карниз, то думаєш: "Я молоденька і могла б ще показати стриптиз. Ні, краще нагнутися і піти в машинку штори закинути", – відзначила співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська розповіла, як на неї напав гвалтівник. Інцидент трапився, коли артистка навчалася в старших класах школи.