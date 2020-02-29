56-річна Лоліта обурила прихильників прозорим вбранням

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська розбурхала мережу відео зі свого концерту в Німеччині. На ньому вона з'явилася в прозорому вбранні.

Так, відповідний ролик 56-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскролльте новина до кінця).

Лоліта Мілявська instagram.com/lolitamilyavskaya

"Спасибі за море квітів! За подарунки! За цукерки! За сосиски з капустою, подаровані в термосумці, вже з'їли! За доповнену колекцію чашок! І за пляшки вина, які чекають свого часу в вихідний для чоловічої частини колективу Ще раз, Спасибі!", - підписала відео співачка.

"Прозорий костюм це зайве, він потрібен тому, хто не може виділитися за іншим, а Ви Лоліта і в халаті будете яскравіша ніж в цьому прозорому костюмі", "Боже, яка худенька. Нагодуйте її будь-ласка", "Все добре. Але культуру в трусах не розумію","Ну невже немає поруч справжнього друга, хто б міг сказати, як смішно і жалюгідно Лоліта виглядає в таких вбраннях?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя. За словами співачки, вся проблема полягала в тому, що вона спробувала наркотики занадто пізно, "коли всі вже відгуляли".

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