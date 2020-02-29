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29 лютого • оновлено в 04:12
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56-річна Лоліта обурила прихильників прозорим вбранням

2.6т
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Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська розбурхала мережу відео зі свого концерту в Німеччині. На ньому вона з'явилася в прозорому вбранні.

Так, відповідний ролик 56-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскролльте новина до кінця).

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

instagram.com/lolitamilyavskaya

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Лоліту розлютив коментар шанувальника в соцмережі: різка відповідь співачки

"Спасибі за море квітів! За подарунки! За цукерки! За сосиски з капустою, подаровані в термосумці, вже з'їли! За доповнену колекцію чашок! І за пляшки вина, які чекають свого часу в вихідний для чоловічої частини колективу Ще раз, Спасибі!", - підписала відео співачка.

І знову слова Подяки від усього колективу всім, хто приїхав з різних міст і країн на концерти в Фюрт (район Нюрнберга, місто народилася раніше Берліна☝) 🙏 Всім, хто вчора був на концерті в Оффенбахе (передмістя Франкфурта☝), в самому жаркому в сенсі опалення залі 🔥🤓, аж лід плавився)). Глядач всюди Хороший, якщо ти йому повністю віддаєш все! Дякую за море квітів !! За подарунки !!! За цукерки !! За сосиски з капустою, подаровані в термосумке✌🙏), вже з'їли !!! За доповнену колекцію чашок !!! І за пляшки вина, які чекають свого часу в вихідний для чоловічої частини коллектіва✌😎! ️ Ще раз, Спасибі! 🙏🙏 Ми далі, до Альп ближче).

Публікація від Лоліта Мілявська (@lolitamilyavskaya)

"Прозорий костюм це зайве, він потрібен тому, хто не може виділитися за іншим, а Ви Лоліта і в халаті будете яскравіша ніж в цьому прозорому костюмі", "Боже, яка худенька. Нагодуйте її будь-ласка", "Все добре. Але культуру в трусах не розумію","Ну невже немає поруч справжнього друга, хто б міг сказати, як смішно і жалюгідно Лоліта виглядає в таких вбраннях?", - пишуть в мережі.

"Смішно і жалюгідно!" 56-річна Лоліта обурила прихильників прозорим вбранням
"Смішно і жалюгідно!" 56-річна Лоліта обурила прихильників прозорим вбранням
"Смішно і жалюгідно!" 56-річна Лоліта обурила прихильників прозорим вбранням
"Смішно і жалюгідно!" 56-річна Лоліта обурила прихильників прозорим вбранням
"Смішно і жалюгідно!" 56-річна Лоліта обурила прихильників прозорим вбранням

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя. За словами співачки, вся проблема полягала в тому, що вона спробувала наркотики занадто пізно, "коли всі вже відгуляли".

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Автор
Марія Дідик
Особи
Лоліта Мілявська Лоліта
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