56-річна Лоліта обурила прихильників прозорим вбранням

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська розбурхала мережу відео зі свого концерту в Німеччині. На ньому вона з'явилася в прозорому вбранні.
Так, відповідний ролик 56-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскролльте новина до кінця).
Лоліта Мілявська
instagram.com/lolitamilyavskaya
"Спасибі за море квітів! За подарунки! За цукерки! За сосиски з капустою, подаровані в термосумці, вже з'їли! За доповнену колекцію чашок! І за пляшки вина, які чекають свого часу в вихідний для чоловічої частини колективу Ще раз, Спасибі!", - підписала відео співачка.
І знову слова Подяки від усього колективу всім, хто приїхав з різних міст і країн на концерти в Фюрт (район Нюрнберга, місто народилася раніше Берліна☝) 🙏 Всім, хто вчора був на концерті в Оффенбахе (передмістя Франкфурта☝), в самому жаркому в сенсі опалення залі 🔥🤓, аж лід плавився)). Глядач всюди Хороший, якщо ти йому повністю віддаєш все! Дякую за море квітів !! За подарунки !!! За цукерки !! За сосиски з капустою, подаровані в термосумке✌🙏), вже з'їли !!! За доповнену колекцію чашок !!! І за пляшки вина, які чекають свого часу в вихідний для чоловічої частини коллектіва✌😎! ️ Ще раз, Спасибі! 🙏🙏 Ми далі, до Альп ближче).
"Прозорий костюм це зайве, він потрібен тому, хто не може виділитися за іншим, а Ви Лоліта і в халаті будете яскравіша ніж в цьому прозорому костюмі", "Боже, яка худенька. Нагодуйте її будь-ласка", "Все добре. Але культуру в трусах не розумію","Ну невже немає поруч справжнього друга, хто б міг сказати, як смішно і жалюгідно Лоліта виглядає в таких вбраннях?", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя. За словами співачки, вся проблема полягала в тому, що вона спробувала наркотики занадто пізно, "коли всі вже відгуляли".
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