54-річна українська співачка загриміла на операційний стіл: що з нею сталося

Українська скрипалька та співачка Ассія Ахат несподівано потрапила в лікарню. 54-річна знаменитість повідомила, що їй вирізали апендицит.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала фотографії з лікарні.
"Appendicitis, by! Ось тепер у мене немає нічого зайвого! Як завжди буває в таких випадках, все сталося швидко, боляче, несподівано. Слава Богу, мені пощастило, все склалося – я була вдома, в улюбленому місті Києві, зі мною моя улюблена сім'я"- підписала знімок артистка.
Вона зазначила, що зараз вже почуває себе добре, а також подякувала лікарям, які допомогли їй.
Appendicitis, by! Ось тепер у мене немає нічого зайвого! 😍 Я з дитинства завжди розуміла, що є багато різних професій і є лікарі, доктора.Оні найпотрібніші, найрозумніші, дуже довго вчаться і це правда.😍Как зазвичай буває в таких випадках, все сталося швидко, боляче, неожіданно.Слава Богу, мені пощастило, все склалося-я була вдома, в улюбленому місті Києві, зі мною моя улюблена сім'я, чудова подружка Танюшка @ta_shevchuk наша мегомультідоктор, організували мене і доставили в прекрасну Клініку Добробут @ dobrobut.mc! Ми можемо пишатися, що в Україні є такий рівень лікарні-увагу лікарів, швидка реакція, супер апаратура, все новеньке, всюди чісто.Ночью терміново викликали хірурга для цієї операції (лапароскопія) Коцар Олексій Юрьевіч.🙏🏻Фесенко Світлана 🙏🏻І ще десятки медиків біля мене за ці кілька днів. ♥ Спасибі всім лікарям і медсестрам клініки Добробут за вашу працю! ♥ низький уклін всім медикам за вашу складну роботу! Дай вам Бог здоров'я! ♥ ️😍А вам, друзі, раджу звертатися вчасно до лікаря, не дивлячись на вашу терплячість і віру в хороше! Це не шуткі.☀️ # будьтездорови # копітеденьгіназдоровье
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