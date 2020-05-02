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3 травня • оновлено в 23:13
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53-річний Кіркоров схуд на 30 кг на самоізоляції: як зараз виглядає співак

49.7т
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Популярний російський співак Філіп Кіркоров зізнався, що за час карантину схуд на 30 кілограмів.

Про це артист розповів під час нового випуску шоу "Вечірній Ургант".

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров

Instagram @fkirkorov

Так, за словами Кіркорова, скинути зайву вагу йому вдалося за допомогою щоденних занять гімнастикою в домашніх умовах. При цьому 53-річний артист зазначив, що не дотримувався дієти.

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров

Instagram @fkirkorov

На зйомках шоу Кіркоров з'явився в чорній футболці і чорних штанях. Фотографіями і відео з "Вечірнього Урганта" співак поділився на своїй сторінці в Instagram.

У коментарях під публікаціями шанувальники артиста відзначили зміни в зовнішньому вигляді зірки.

53-річний Кіркоров схуд на 30 кг на самоізоляції: як зараз виглядає співак
53-річний Кіркоров схуд на 30 кг на самоізоляції: як зараз виглядає співак
53-річний Кіркоров схуд на 30 кг на самоізоляції: як зараз виглядає співак
53-річний Кіркоров схуд на 30 кг на самоізоляції: як зараз виглядає співак
53-річний Кіркоров схуд на 30 кг на самоізоляції: як зараз виглядає співак

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філіп Кіркоров показав, як відзначив свій День народження. Так, на святі були присутні українська співачка Ані Лорак та ведучий Андрій Малахов.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Філіп Кіркоров
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Медики резвятся.
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Sokratus Aleksandre
Sokratus Aleksandre
Жебракує, мабуть! Грошей на їжу не вистачає.
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