53-річний Кіркоров схуд на 30 кг на самоізоляції: як зараз виглядає співак

Популярний російський співак Філіп Кіркоров зізнався, що за час карантину схуд на 30 кілограмів.

Про це артист розповів під час нового випуску шоу "Вечірній Ургант".

Філіп Кіркоров Instagram @fkirkorov

Так, за словами Кіркорова, скинути зайву вагу йому вдалося за допомогою щоденних занять гімнастикою в домашніх умовах. При цьому 53-річний артист зазначив, що не дотримувався дієти.

Філіп Кіркоров Instagram @fkirkorov

На зйомках шоу Кіркоров з'явився в чорній футболці і чорних штанях. Фотографіями і відео з "Вечірнього Урганта" співак поділився на своїй сторінці в Instagram.

У коментарях під публікаціями шанувальники артиста відзначили зміни в зовнішньому вигляді зірки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філіп Кіркоров показав, як відзначив свій День народження. Так, на святі були присутні українська співачка Ані Лорак та ведучий Андрій Малахов.

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