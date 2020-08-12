53-річний Філіп Кіркоров заразився коронавірусом

Російський співак Філіп Кіркоров розповів, що перехворів на коронавірус у легкій формі.

Про це 53-річний артист повідомив в інтерв'ю виданню "Дни.ру". "Я перехворів безсимптомно і коли-небудь розповім цю жалісну історію, як хворів, як виявили, що було потім і що було під час. Більше в родині ніхто не хворів, дітей обійшла напасть, тож я легко відбувся. Але зате антитіл тепер у мене дуже багато, тож я безпечний", – заявив Кіркоров.

Філіп Кіркоров заразився коронавірусом (фото – clubz.bg)

Артист також натякнув і на те, як і де захворів: "Це трапилося в сусідній країні, де я був нещодавно".

Як зазначає видання, ймовірно, йдеться про фестиваль мистецтв "Слов'янський базар у Вітебську" (Білорусь), де артист виступав у середині липня. Там він провів усього кілька годин, але маску носив не скрізь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філіп Кіркоров підтримав кандидатуру Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі. Він заявляв, що не уявляє країну без Олександра Григоровича, а також зазначав, що не став би довіряти її кому-небудь іншому.