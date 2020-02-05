52-річна Джулія Робертс у бікіні засвітила тату в інтимному місці. Фото

52-річна голлівудська акторка Джулія Робертс засвітила тату на попереку під час відпочинку біля басейну в бікіні.

Так, рідкісні знімки знаменитості опублікувало видання Daily Mail.

Джулія Робертс Getty

Папарацці вдалося сфотографувати Робертс на мексиканському курорті Пуерто-Вальярта.

На фото Джулія позує в чорному купальнику. На знімках видно, що вона перебуває в прекрасній фізичній формі.

Джулія Робертс у купальнику Daily Mail

Джулія Робертс у купальнику Daily Mail

Крім того, на одній з фотографій, де зірка повернулася спиною до об'єктиву, можна роздивитися татуювання на тілі артистки.

Джулія Робертс у купальнику Daily Mail

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анфіса Чехова схвилювала своїх шанувальників спокусливою фотографією в купальнику.

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