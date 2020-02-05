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7 лютого • оновлено в 09:23
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52-річна Джулія Робертс у бікіні засвітила тату в інтимному місці. Фото

35.2т
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52-річна голлівудська акторка Джулія Робертс засвітила тату на попереку під час відпочинку біля басейну в бікіні.

Так, рідкісні знімки знаменитості опублікувало видання Daily Mail.

Джулія Робертс

Джулія Робертс

Getty

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Найкрасивіша жінка в світі блиснула сексуальною фігурою в крихітному купальнику: пікантні фото

Папарацці вдалося сфотографувати Робертс на мексиканському курорті Пуерто-Вальярта.

На фото Джулія позує в чорному купальнику. На знімках видно, що вона перебуває в прекрасній фізичній формі.

Джулія Робертс у купальнику

Джулія Робертс у купальнику

Daily Mail

Джулія Робертс у купальнику

Джулія Робертс у купальнику

Daily Mail

Крім того, на одній з фотографій, де зірка повернулася спиною до об'єктиву, можна роздивитися татуювання на тілі артистки.

Джулія Робертс у купальнику

Джулія Робертс у купальнику

Daily Mail

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анфіса Чехова схвилювала своїх шанувальників спокусливою фотографією в купальнику.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Джулія Робертс
Місце
США
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