52-річна Джулія Робертс у бікіні засвітила тату в інтимному місці. Фото

52-річна голлівудська акторка Джулія Робертс засвітила тату на попереку під час відпочинку біля басейну в бікіні.
Так, рідкісні знімки знаменитості опублікувало видання Daily Mail.
Джулія Робертс
Getty
Папарацці вдалося сфотографувати Робертс на мексиканському курорті Пуерто-Вальярта.
На фото Джулія позує в чорному купальнику. На знімках видно, що вона перебуває в прекрасній фізичній формі.
Джулія Робертс у купальнику
Daily Mail
Джулія Робертс у купальнику
Daily Mail
Крім того, на одній з фотографій, де зірка повернулася спиною до об'єктиву, можна роздивитися татуювання на тілі артистки.
Джулія Робертс у купальнику
Daily Mail
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анфіса Чехова схвилювала своїх шанувальників спокусливою фотографією в купальнику.
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