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12 березня • оновлено в 11:31
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51-річна ексдружина Бондарчука показала голе тіло: гаряче фото

3.3т
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Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука Світлана показала оголене тіло на новій фотографії.

Так, відвертим знімком жінка поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Світлана Бондарчук

Світлана Бондарчук

Instagram @a030aa

У кадрі Світлана позує лише в одному чорному плащі, який одягла на голе тіло. Примітно, що вбрання пікантно оголило частину грудей і стегна Бондарчук.

Під гарячим знімком жінка звернулася до своїх хейтерів, які пишуть негативні коментарі на її сторінці.

Втім, більшість шанувальників Бондарчук вже традиційно з захопленням відреагували на спокусливе фото, і засипали зірку компліментами. На думку фанатів, Світлана – приклад для наслідування.

51-річна ексдружина Бондарчука показала голе тіло на фото
51-річна ексдружина Бондарчука показала голе тіло на фото
51-річна ексдружина Бондарчука показала голе тіло на фото
51-річна ексдружина Бондарчука показала голе тіло на фото
51-річна ексдружина Бондарчука показала голе тіло на фото
51-річна ексдружина Бондарчука показала голе тіло на фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ексдружину Федора Бондарчука Світлану рознесли за відверте фото. На чорно-білому знімку вона позує в сексуальному чорному купальнику з високими вирізами і туфлях на підборах.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Світлана Бондарчук
Місце
Росія
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Если к этой ляжке прифотожопить мою рожу, то и я ничо так буду на фото... хД
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Красивая и приятная в общении женщина.
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