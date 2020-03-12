51-річна ексдружина Бондарчука показала голе тіло: гаряче фото

Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука Світлана показала оголене тіло на новій фотографії.

Так, відвертим знімком жінка поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Світлана Бондарчук Instagram @a030aa

У кадрі Світлана позує лише в одному чорному плащі, який одягла на голе тіло. Примітно, що вбрання пікантно оголило частину грудей і стегна Бондарчук.

Під гарячим знімком жінка звернулася до своїх хейтерів, які пишуть негативні коментарі на її сторінці.

Втім, більшість шанувальників Бондарчук вже традиційно з захопленням відреагували на спокусливе фото, і засипали зірку компліментами. На думку фанатів, Світлана – приклад для наслідування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ексдружину Федора Бондарчука Світлану рознесли за відверте фото. На чорно-білому знімку вона позує в сексуальному чорному купальнику з високими вирізами і туфлях на підборах.

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