51-річна ексдружина Бондарчука показала голе тіло: гаряче фото

Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука Світлана показала оголене тіло на новій фотографії.
Так, відвертим знімком жінка поділилася на особистій сторінці в Instagram.
Світлана Бондарчук
Instagram @a030aa
У кадрі Світлана позує лише в одному чорному плащі, який одягла на голе тіло. Примітно, що вбрання пікантно оголило частину грудей і стегна Бондарчук.
Під гарячим знімком жінка звернулася до своїх хейтерів, які пишуть негативні коментарі на її сторінці.
Втім, більшість шанувальників Бондарчук вже традиційно з захопленням відреагували на спокусливе фото, і засипали зірку компліментами. На думку фанатів, Світлана – приклад для наслідування.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ексдружину Федора Бондарчука Світлану рознесли за відверте фото. На чорно-білому знімку вона позує в сексуальному чорному купальнику з високими вирізами і туфлях на підборах.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!