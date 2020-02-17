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17 лютого • оновлено в 08:39
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51-річна екс-дружина Бондарчука засвітила соковиті форми в купальнику. Фото

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Колишня дружина російського режисера Федора Бондарчука Світлана показала струнку фігуру в спокусливому купальнику.

Пікантний знімок з'явився на сторінці 51-річної знаменитості в Instagram.

Світлана Бондарчук

Світлана Бондарчук

Instagram @a030aa

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Абсолютно гола: 51-річна ексдружина Бондарчука завела мережу інтимним відео

Так, на фотографії Бондарчук позує в крихітному тілесному купальнику. Під спокусливим фото Світлана зізналася, що планує дотримуватися інтервальної дієти, щоб привести свою фігуру в форму.

Втім, шанувальники, побачивши фотографію, засипали Бондарчук компліментами, заявивши, що зараз вона знаходиться в прекрасній формі:

"Дуже гарна фігура", "Навіщо? Все супер", "Богиня", "Дуже добре виглядаєте", "Ні грама зайвого! Зірка", "Ви така струнка, що вам ці обмеження не потрібні".

51-річна екс-дружина Бондарчука засвітила соковиті форми в купальнику. Фото
51-річна екс-дружина Бондарчука засвітила соковиті форми в купальнику. Фото
51-річна екс-дружина Бондарчука засвітила соковиті форми в купальнику. Фото
51-річна екс-дружина Бондарчука засвітила соковиті форми в купальнику. Фото
51-річна екс-дружина Бондарчука засвітила соковиті форми в купальнику. Фото
51-річна екс-дружина Бондарчука засвітила соковиті форми в купальнику. Фото
51-річна екс-дружина Бондарчука засвітила соковиті форми в купальнику. Фото
51-річна екс-дружина Бондарчука засвітила соковиті форми в купальнику. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-дружину Федора Бондарчука Світлану рознесли за відверте фото. На чорно-білому знімку вона позує в сексуальному чорному купальнику з високими вирізами і туфлях на підборах.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Світлана Бондарчук
Місце
Росія
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