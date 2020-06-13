Головна Новини
13 червня • оновлено в 05:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

51-річна Бльоданс повністю роздяглася на камеру: гаряче фото

1.5т
Читати матеріал російською

Російська актриса Евеліна Бльоданс поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому 51-річна зірка позувала повністю голою, продемонструвавши сексуальну фігуру. Відповідний знімок Бльоданс опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Евеліна Бльоданс

Евеліна Бльоданс

Instagram Евеліни Бльоданс

"Хороших вихідних, мої прекрасні... Я в ролі мушлі", – прокоментувала публікацію актриса.

Евеліна Бльоданс повністю гола

Евеліна Бльоданс повністю гола

Instagram Евеліни Бльоданс

Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації Бльоданс, і засипали її компліментами.

51-річна Бльоданс повністю роздяглася на камеру: гаряче фото
51-річна Бльоданс повністю роздяглася на камеру: гаряче фото
51-річна Бльоданс повністю роздяглася на камеру: гаряче фото
51-річна Бльоданс повністю роздяглася на камеру: гаряче фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Евеліни Бльоданс, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру

Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру

Instagram Евеліни Бльоданс

Евеліна Бльоданс продемонструвала стрункі ноги

Евеліна Бльоданс продемонструвала стрункі ноги

Instagram Евеліни Бльоданс

Спокуслива Евеліна Бльоданс

Спокуслива Евеліна Бльоданс

Instagram Евеліни Бльоданс

Евеліна Бльоданс у відвертій білизні

Евеліна Бльоданс у відвертій білизні

Instagram Евеліни Бльоданс

Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру

Евеліна Бльоданс сексуально позує на камеру

Instagram Евеліни Бльоданс

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бльоданс роздяглася перед камерою відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Евеліна Бледанс
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,6 млн осіб, загинули – більше 426 тисяч.

  • У ВООЗ відповіли, чи передається коронавірус через грудне молоко.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

  • Вакцина від поліомієліту може допомогти при COVID-19: вчені відстежили зв'язок.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги