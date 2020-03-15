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15 березня • оновлено в 14:23
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50-річна Лопес вразила ідеальним тілом у відвертому боді

2.3т
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50-річна американська співачка Дженніфер Лопес похвалилася розкішною фігурою в провокаційному вбранні.

Так, спокусливим знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Instagram @jlo

На фотографії Лопес позує в короткому шовковому смокінгу з довгими стрічками й ефектному боді з білою блузою.

Таке вбрання підкреслило шикарну фігуру зірки, зокрема, акцентувавши увагу на струнких ногах Дженніфер.

Знімок викликав бурхливу реакцію у шанувальників артистки: за кілька годин публікація зібрала понад два мільйони лайків і тисячі коментарів.

50-річна Лопес вразила ідеальним тілом у відвертому боді
50-річна Лопес вразила ідеальним тілом у відвертому боді
50-річна Лопес вразила ідеальним тілом у відвертому боді
50-річна Лопес вразила ідеальним тілом у відвертому боді
50-річна Лопес вразила ідеальним тілом у відвертому боді

Примітно, що Лопес регулярно опиняється в центрі обговорення завдяки ефектним фото. Так, наприклад, нещодавно співачка показала свою фігуру в крихітному бікіні.

Дженніфер Лопес у купальнику

Дженніфер Лопес у купальнику

Instagram @jlo

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилися знімки 50-річної співачки Дженніфер Лопес без ретуші, на яких вона сфотографована без макіяжу, розкішних локонів і в спортивному одязі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Дженіфер Лопес
Місце
США
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Баба дура-дурой!
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