50-річна Лопес показала ідеальне тіло в крихітному бікіні: мережа в захваті

Американська співачка Дженніфер Лопес похвалилася розкішною фігурою в крихітному купальнику.

Спокусливим знімком 50-річна знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Дженіфер Лопес Getty

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На фотографії Дженніфер позує в білому купальнику, який підкреслив її ідеальне тіло. Зокрема, на фото Лопес продемонструвала підтягнутий прес та стрункі стегна.

"Розслаблена і перезавантажена", – таким підписом співачка супроводила ефектний знімок.

Встояти перед розкішною фігурою Дженніфер не змогли ні зіркові колеги, ні численні шанувальники. У коментарях під публікацією користувачі буквально засипали Лопес компліментами.

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