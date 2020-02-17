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17 лютого • оновлено в 13:16
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50-річна Лопес показала ідеальне тіло в крихітному бікіні: мережа в захваті

4.3т
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Американська співачка Дженніфер Лопес похвалилася розкішною фігурою в крихітному купальнику.

Спокусливим знімком 50-річна знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

Getty

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Дженніфер Лопес пікантним трюком довела до крику відомого танцюриста

На фотографії Дженніфер позує в білому купальнику, який підкреслив її ідеальне тіло. Зокрема, на фото Лопес продемонструвала підтягнутий прес та стрункі стегна.

"Розслаблена і перезавантажена",таким підписом співачка супроводила ефектний знімок.

Встояти перед розкішною фігурою Дженніфер не змогли ні зіркові колеги, ні численні шанувальники. У коментарях під публікацією користувачі буквально засипали Лопес компліментами.

50-річна Лопес показала ідеальне тіло в крихітному бікіні: мережа в захваті
50-річна Лопес показала ідеальне тіло в крихітному бікіні: мережа в захваті
50-річна Лопес показала ідеальне тіло в крихітному бікіні: мережа в захваті
50-річна Лопес показала ідеальне тіло в крихітному бікіні: мережа в захваті
50-річна Лопес показала ідеальне тіло в крихітному бікіні: мережа в захваті
50-річна Лопес показала ідеальне тіло в крихітному бікіні: мережа в захваті
50-річна Лопес показала ідеальне тіло в крихітному бікіні: мережа в захваті

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 51-річна екс-дружина Федора Бондарчука Світлана засвітила соковиті форми в купальнику.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Дженіфер Лопес
Місце
США
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