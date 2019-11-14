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14 листопада • оновлено в 03:26
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50-річна ексдружина Бондарчука роздяглася перед камерою: пікантне фото

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Новий коханий колишньої дружини російського режисера Федора Бондарчука Світлани — Сергій Харченко — опублікував відвертий знімок своєї обраниці.

Відповідним фото він поділився у своїх Instagram-сторіз. На ньому 50-річна жінка позувала абсолютно голою, прикривши інтимні частини тіла рушником.

"Я люблю тебе, маленька", — написав Харченко.

Сергій Харченко та Світлана Бондарчук

Сергій Харченко та Світлана Бондарчук

Фото: instagram/sirg74

Світлана Бондарчук

Світлана Бондарчук

Фото: instagram/sirg74

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Зазначимо, що за деякими даними, найближчим часом Світлана Бондарчук знову вийде заміж. Однією з прикмет радісної події є поява каблучки з діамантом на безіменному пальці жінки.

Світлана Бондарчук

Світлана Бондарчук

Фото: instagram/a030aa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 51-річна російська актриса Ольга Кабо поділилася з шанувальниками пікантним фото. На ньому зірка позувала лежачи на березі моря в купальнику, продемонструвавши спокусливі форми.

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Особа
Світлана Бондарчук
Місце
Росія
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