50-річна ексдружина Бондарчука роздяглася перед камерою: пікантне фото

Новий коханий колишньої дружини російського режисера Федора Бондарчука Світлани — Сергій Харченко — опублікував відвертий знімок своєї обраниці.

Відповідним фото він поділився у своїх Instagram-сторіз. На ньому 50-річна жінка позувала абсолютно голою, прикривши інтимні частини тіла рушником.

"Я люблю тебе, маленька", — написав Харченко.

Сергій Харченко та Світлана Бондарчук Фото: instagram/sirg74

Світлана Бондарчук Фото: instagram/sirg74

Зазначимо, що за деякими даними, найближчим часом Світлана Бондарчук знову вийде заміж. Однією з прикмет радісної події є поява каблучки з діамантом на безіменному пальці жінки.

Світлана Бондарчук Фото: instagram/a030aa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 51-річна російська актриса Ольга Кабо поділилася з шанувальниками пікантним фото. На ньому зірка позувала лежачи на березі моря в купальнику, продемонструвавши спокусливі форми.

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