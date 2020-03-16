44-річний Шура переніс екстрену операцію: подробиці

44-річний російський співак Олександр Медведєв, більш відомий як Шура, переніс екстрену операцію – у артиста виявили грижу в шлунку.

Про це зірка розповів у програмі "Зірки зійшлися".

Шура sobesednik.ru

Так, за словами Шури, він прийшов у клініку на звичайне обстеження і несподівано для себе опинився на лікарняному ліжку. За словами артиста, у нього не було ніяких симптомів.

"Нічого не боліло, тільки печія була", – сказав Шура.

Шура Instagram @shuramedvedev

Також на своїй сторінці в Instagram співак опублікував пост, в якому поділився подробицями про свій стан.

"Ну ось і настав час сказати, що мені довелося нещодавно пережити! Знову я побував у руках лікарів, і знову диво! Не хотів раніше говорити, але зараз можна, відчуваю себе чудово, після операції на четвертий день поїхав на гастролі. Близько 20 років страждав печією, ніколи б не подумав, що вона може мати такі страшні наслідки. Пив таблетки і не замислювався, а в підсумку операція", – розповів артист.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Шура розповів, як йому довелося зіткнутися зі страшною хворобою. Так, за словами артиста, він вів розгульний спосіб життя, вживав наркотики. У результаті у нього діагностували онкологію. Зараз Шура визнає свої помилки, він повністю позбувся залежності.

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