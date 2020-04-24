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24 квітня • оновлено в 12:36
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43-річна Кравець викликала ажіотаж фото без макіяжу: як виглядає

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Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець захопила мережу знімком, на якому вона позувала без макіяжу.

Фотографію знаменитість опублікувала на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram.

Олена Кравець

Олена Кравець

24.tv

У підписі до фото Олена зізналася, що кадр зробив її маленький син – 4-річний Іван. На знімку Кравець сфотографована в чорній толстовці з написом на блакитному тлі "Фредді Мерк'юрі".

При цьому актриса позує без краплі косметики, а волосся скуйовджене.

Шанувальники, побачивши нову фотографію знаменитості, прийшли в захват від природної краси Олени. У коментарях користувачі засипали актрису компліментами.

"Яка ви гарна жінка", "Посмішкасупер", "Така красива", "Ідеальна", "Ви шалено красива", – захоплювалися в мережі.

43-річна Кравець викликала ажіотаж фото без макіяжу: як виглядає
43-річна Кравець викликала ажіотаж фото без макіяжу: як виглядає
43-річна Кравець викликала ажіотаж фото без макіяжу: як виглядає
43-річна Кравець викликала ажіотаж фото без макіяжу: як виглядає
43-річна Кравець викликала ажіотаж фото без макіяжу: як виглядає
43-річна Кравець викликала ажіотаж фото без макіяжу: як виглядає

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олена Кравець зізналася, що втомилася від тем, на які вони жартують у "Вечірньому кварталі".

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Олена Кравець
Місце
Україна
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