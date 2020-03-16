41-річна Подкопаєва похвалилася фігурою в купальнику

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва поділилася знімком, на якому продемонструвала струнку фігуру.

Так, відповідна фотографія з'явилася на особистій сторінці спортсменки в Instagram.

Лілія Подкопаєва Instagram @podkopayeva_official

На фото Подкопаєва позує на пляжі в стильному купальнику, який вигідно підкреслив її ідеальні форми.

"Все просто: погано харчуєшся – виглядаєш погано. Не тренуєшся – виглядаєш як людина, яка не тренується. Чудес після 40 не буває – на генетику надійся, а сам не зівай", – таким підписом супроводила Лілія фотографію.

Шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду Подкопаєвої, і засипали її компліментами:

"Фігура у вас ідеальна", "Ви в прекрасній формі", "Шикарна фігура", "Статуетка", "З роками виглядаєте тільки краще".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Подкопаєва відверто висловилася про війну на Донбасі. Олімпійська чемпіонка заявила, що вважає Росію країною-агресором і дуже болісно переживає війну на її рідному Донбасі.

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