Американська співачка Брітні Спірс поділилася серією пікантних фотографій зі своїм коханим, 26-річним фітнес-тренером Семом Асгарі.

Гарячі кадри були опубліковані на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Брітні Спірс glamour.ru

Так, на фотографіях Брітні у відвертому мереживному боді з дуже глибоким вирізом позує в обіймах свого бойфренда. При цьому, сам Асгарі сфотографований в одних лише трусах.

"З днем народження цього чоловіка! Я обожнюю і люблю його більше, ніж кого-небудь...", – підписала один зі знімків Брітні.

Брітні Спірс і Сем Асгарі Instagram @britneyspears

Брітні Спірс і Сем Асгарі Instagram @britneyspears

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брітні Спірс була помічена з травмованою ногою на вулицях Лос-Анджелеса, коли прямувала в студію засмаги.

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