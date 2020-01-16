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16 січня • оновлено в 03:36
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27-річна косплеєрка з Тайваню перемогла на виборах і стала главою округу. Фото красуні

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27-річна косплеєрка Лай Пін-ю і за сумісництвом член Демократичної прогресивної партії Тайваню перемогла на виборах і стала главою 12-го округу Нью-Тайбея.

Як повідомляє Тaiwan News, за неї проголосували 84 393 осіб. Лай Пін-ю обігнала на виборах колишнього заступника мера міста Тайбея Лі Йонг-Пінг – він наборал 81 613 голосів.

Лай Пін-ю

Лай Пін-ю

livejournal.com

Лай Пін-ю

Лай Пін-ю

livejournal.com

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Після перемоги дівчина опублікувала на своїй сторінці в Facebook фотографію в образі Сейлор Мурс.

"Привіт, друзі, я Лай Пін-ю, депутат від 12 округу міста Нью-Тайбей. Будь ласка, залишайте мені свої відгуки про округ протягом наступних чотирьох років",написала дівчина.

До того, як зайнятися політикою, Лай була активісткою і вивчала право. Свого хобі дівчина не соромиться: під час передвиборчої кампанії Пін-ю з'являлася на публіці в костюмах персонажів з ігор. Однак переодягається в героїв Лай не завжди – на офіційних заходах вона з'являється в класичних костюмах.

Лай Пін-ю

Лай Пін-ю

Instagram @souichi_lai

OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, якими фотографіями Лай Пін-ю ділиться з шанувальниками в своїх соціальних мережах.

Лай Пін-ю

Лай Пін-ю

Instagram @souichi_lai

Лай Пін-ю

Лай Пін-ю

Facebook @ souichi0302

Лай Пін-ю

Лай Пін-ю

Instagram @souichi_lai

Лай Пін-ю

Лай Пін-ю

Facebook @ souichi0302

Лай Пін-ю

Лай Пін-ю

Instagram @souichi_lai

Лай Пін-ю

Лай Пін-ю

Instagram @souichi_lai

Лай Пін-ю

Лай Пін-ю

Facebook @ souichi0302

Лай Пін-ю

Лай Пін-ю

Instagram @souichi_lai

Лай Пін-ю

Лай Пін-ю

Facebook @ souichi0302

Лай Пін-ю

Лай Пін-ю

Instagram @souichi_lai

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що актор з Південної Кореї Чха Ін-Ха, який, за повідомленнями ЗМІ, 3 грудня був знайдений мертвим у своєму будинку, опублікував пост, який спантеличив фанатів.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Тайвань
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