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19 квітня • оновлено в 05:19
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22-річна дочка Якубовича показала сексуальні фото: як виглядає "руда бестія"

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Дочка легендарного російського телеведучого Леоніда Якубовича Варвара похвалилася сексуальними знімками в мережі.

Так, 22-річна дівчина позувала в ультракороткому тілесному платті, демонструючи довгі стрункі ноги. Фото розміщені на особистій сторінці Варвари в Instagram.

Леонід Якубович з донькою

Леонід Якубович з донькою

instagram/dnevniki_znamenitostey

Варвара Якубович розповіла, що фотографувалася під час святкування свого 22-річчя 28 березня. Тоді ще в Росії не ввели карантин і масові заходи не були заборонені.

Варвара Якубович

Варвара Якубович

instagram.com/umi_coral

"28 березня ми встигли відсвяткувати мій день народження за добу до закриття всього і вся. І це був один з найкращих свят в моєму житті", – похвалилася дочка Якубовича.

Відзначимо, з нагоди свята дівчина також змінила імідж – вона пофарбувала своє темно-русяве довге волосся у вогняний рудий колір.

Варвара Якубович

Варвара Якубович

instagram.com/umi_coral

Варвара Якубович

Варвара Якубович

instagram.com/umi_coral

Варвара Якубович

Варвара Якубович

instagram.com/umi_coral

Варвара Якубович

Варвара Якубович

instagram.com/umi_coral

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Варвара Якубович показала несподіване фото. На ньому вона позувала оголеною лежачи у ванній.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Єва Романова
Особа
Леонід Якубович
Теги
Новини Росії Перший канал шоу-бизнес шоу
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