16-річна дочка Крутого станцювала в білизні на камеру. Відео

16-річна дочка російського композитора Ігоря Крутого Олександра, яка зараз знаходиться на карантині в Майамі, станцювала на камеру в білизні й міні-шортах.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Instagram сам композитор.

Ігор Крутий з донькою Сашею sensum-club.pro

Так, Крутий написав, що шанувальники часто цікавляться, як проводить свій час його сім'я в умовах карантину в Майамі. Зокрема, відомо, що зараз у США живуть його дружина Ольга, дочки Олександра та Вікторія, а також онука Демі-Роуз.

"У відсутності спілкування Сашеньки з однокласниками, неможливості Демки грати з друзями в дитячому садку, відсутності подружок Ніни Миколаївни та Вікули, сім'я під жорстким керівництвом Олюшки Крутої пішла в танцювальне та вокальне свавілля. Не забувають, що глава сім'ї (тобто я ) працює в шоу-бізнесі... ", – так підписав відео Крутий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ігор Крутий опублікував відео 25-річної давнини, на якому танцював зі співачкою Аллою Пугачовою.

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