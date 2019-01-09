150 тисяч за день: дочка Абрамовича похвалилася розкішним відпочинком на островах

23-річна Софія Абрамович, дочка мільярдера Романа Абрамовича, провела новорічні свята на Мальдівських островах.

Як повідомляє журнал Super, спадкоємиця підприємця від душі відпочила у п'ятизірковому готелі One&Only Reethi Rah, де один день проживання коштує близько 150 тисяч рублів (близько 60 тисяч гривень. – Ред.).

"І це тільки зі включеними сніданками. Кількість шампанського, випитого компанією під час святкових вечорів і відпочинку на пляжі, ми, мабуть, не рахувати не будемо", – йдеться в повідомленні.

Вона не забула провести фотозвіт, щоб показати шанувальникам, як відпочиває на Мальдівах. Зокрема, Абрамович продемонструвала, як може тримати стійку на дошці для серфінгу, а також просто пляжні фото.

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мальдівські острови виявилися вкрай популярними в ці новорічні свята. Туди вирушила відпочивати скандальна балерина Анастасія Волочкова, яка тут же нажахала користувачів серією знімків зі шпагатом і оголосила про переїзд на острови.

Туди ж вирушило відоме подружжя Ксенія Собчак і Максим Віторган, чутки про розлучення яких з'явилися в середині грудня.