МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/люди

150 тисяч за день: дочка Абрамовича похвалилася розкішним відпочинком на островах

2.5тЧитати матеріал російською

23-річна Софія Абрамович, дочка мільярдера Романа Абрамовича, провела новорічні свята на Мальдівських островах.

Як повідомляє журнал Super, спадкоємиця підприємця від душі відпочила у п'ятизірковому готелі One&Only Reethi Rah, де один день проживання коштує близько 150 тисяч рублів (близько 60 тисяч гривень. – Ред.).

"І це тільки зі включеними сніданками. Кількість шампанського, випитого компанією під час святкових вечорів і відпочинку на пляжі, ми, мабуть, не рахувати не будемо", – йдеться в повідомленні.

Новини
''Секс на пляжі'': Віторган відповів на чутки про розлучення з Собчак

Вона не забула провести фотозвіт, щоб показати шанувальникам, як відпочиває на Мальдівах. Зокрема, Абрамович продемонструвала, як може тримати стійку на дошці для серфінгу, а також просто пляжні фото.

150 тисяч за день: дочка Абрамовича похвалилася розкішним відпочинком на островах

Instagram

150 тисяч за день: дочка Абрамовича похвалилася розкішним відпочинком на островах

Instagram

150 тисяч за день: дочка Абрамовича похвалилася розкішним відпочинком на островах

Instagram

150 тисяч за день: дочка Абрамовича похвалилася розкішним відпочинком на островах

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мальдівські острови виявилися вкрай популярними в ці новорічні свята. Туди вирушила відпочивати скандальна балерина Анастасія Волочкова, яка тут же нажахала користувачів серією знімків зі шпагатом і оголосила про переїзд на острови.

Туди ж вирушило відоме подружжя Ксенія Собчак і Максим Віторган, чутки про розлучення яких з'явилися в середині грудня.

Особа
Роман Абрамович
Місце
Мальдіви
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
23
5
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
А мы в это время с путеным в "камень,ножницы,бумагу" играли на шелабаны.Очень слабый игрок.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
К стати у нас снейн номера рядом были. Общались . Очень интересный собеседник.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Он Алекс, чего такой денег нет . Иди заработай кто мешает.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги