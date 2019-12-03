13-річна дочка Джолі й Пітта офіційно стала хлопцем

Дочка голлівудських акторів Анджеліни Джолі й Бреда Пітта Шайло офіційно змінила своє ім'я на хлопчаче. Тепер її звати Джон.

Так, як повідомляє "КП" з посиланням на New Idea, 13-річна Шайло ще на один крок наблизилася до втілення своєї мрії – зміни статі.

Анджеліна Джолі й Шайло КП

Як раніше повідомляли західні ЗМІ, Шайло вже давно проходить гормональну терапію, щоб блокувати процеси жіночого дозрівання. Ба більше, дочка знаменитостей готується до операції зі зміни статі. Однак поки що дівчинці потрібно почекати, адже хірургічне втручання дозволено лише після досягнення повноліття.

Анджеліна Джолі з дітьми shining-stars.ru

Характерно, що Джолі повністю підтримує вибір дочки, яка з самого дитинства мріє стати хлопчиком.

Шайло Джолі-Пітт PeopleTalk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що після гучного розлучення з Анджеліною Джолі голлівудський актор Бред Пітт закрутив роман з духовною цілителькою і дизайнеркою ювелірних виробів Сет Гарі Халсою.

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