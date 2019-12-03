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3 грудня • оновлено в 14:28
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13-річна дочка Джолі й Пітта офіційно стала хлопцем

17.6т
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Дочка голлівудських акторів Анджеліни Джолі й Бреда Пітта Шайло офіційно змінила своє ім'я на хлопчаче. Тепер її звати Джон.

Так, як повідомляє "КП" з посиланням на New Idea, 13-річна Шайло ще на один крок наблизилася до втілення своєї мрії – зміни статі.

Анджеліна Джолі й Шайло

Анджеліна Джолі й Шайло

КП

Новини
Повністю гола: Анджеліна Джолі знялася у відвертій фотосесії

Як раніше повідомляли західні ЗМІ, Шайло вже давно проходить гормональну терапію, щоб блокувати процеси жіночого дозрівання. Ба більше, дочка знаменитостей готується до операції зі зміни статі. Однак поки що дівчинці потрібно почекати, адже хірургічне втручання дозволено лише після досягнення повноліття.

Анджеліна Джолі з дітьми

Анджеліна Джолі з дітьми

shining-stars.ru

Характерно, що Джолі повністю підтримує вибір дочки, яка з самого дитинства мріє стати хлопчиком.

Шайло Джолі-Пітт

Шайло Джолі-Пітт

PeopleTalk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що після гучного розлучення з Анджеліною Джолі голлівудський актор Бред Пітт закрутив роман з духовною цілителькою і дизайнеркою ювелірних виробів Сет Гарі Халсою.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Анджеліна Джолі Бред Пітт
Місце
США
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Девиз "Обосса":больше ада)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Жрать гормоны в 13 лет, чтобы в 18 тебе пришили что-то вроде писюна... Почему в СССР не было трансов, всяких богомерзких травести и почти не было геев? А потому, что люди не знали о них! А теперь уже маленьких детишек начинают спрашивать "Может, ты гей?" Он такой "Вроде нет" А ему "А ты хорошо подумай!" Детям рассказывают, что есть 20 полов! Содом и Гоморра! Шоб вы вымерли, как динозавры
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Веселое поколение их ждет лет через 10-15
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